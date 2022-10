Centro de Implantes y Ortodoncia de Cartagena fue cerrado por incumplir requisitos para prestar el servicio

En la tarde de este miércoles 5 de octubre, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) impuso medida de suspensión de servicios al Centro de Implantes y Ortodoncia, por incumplir los requisitos para prestar el servicio.

Según la autoridad de Salud, la entidad ha incumplido los estándares de habilitación y, por esta razón, impuso medida de suspensión temporal de servicio al prestador, ubicado en el sector de Ronda Real.

La medida fue impuesta a los servicios de: cirugía maxilofacial, consulta externa de odontología general, endodoncia, ortodoncia, periodoncia, rehabilitación oral y odontopediatría. La suspensión temporal de estos servicios se sustenta en el incumplimiento de los estándares de habilitación descritos en la Resolución 3100 de 2019.

Dicha resolución establece los procedimientos y las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, así como el manual de inscripción de los mismos.

Este incumplimiento afecta la prestación de servicios de salud con seguridad y calidad conforme al sistema obligatorio de garantía de la calidad. Por lo anterior, la IPS deberá suspender los servicios antes mencionados, hasta tanto demuestre que cumple todos los requisitos necesarios para su debido funcionamiento.

Salud en Cartagena

Por otra parte, el Dadis confirmó en la tarde de este miércoles 5 de octubre la primera muerte probable por dengue. Se trata de una menor de 15 años, que fue ingresada al CAP del barrio Olaya el pasado lunes 3 de octubre a las 10:28 p. m., con un cuadro febril de cuatro días de evolución y luego fue trasladada como urgencia vital a la clínica Madre Bernarda donde su estado de salud se empeoró.

Posteriormente, en la mañana del 4 de octubre, los médicos confirmaron el fallecimiento de la menor a causa de un paro cardiaco, según el reporte médico. Debido a los síntomas por los que ingresó la adolescente, todos los casos que se notifican como muertes probables por dengue deben ser estudiados por el Instituto Nacional de Salud (INS) para determinar las causas exactas de los fallecimientos.

La menor residía en el barrio El Líbano, donde hasta la semana epidemiológica 38 se han registrado un total de 22 casos notificados de dengue, clasificando este barrio de la ciudad en Riesgo Alto de Transmisión por registrar una incidencia entre 194,5 y 292,9 casos por cada 100.000 habitantes.

Los casos de dengue que se presentan en el distrito son evaluados de manera permanente por el Dadis y luego se hace seguimiento constante para vigilar que la prestación de los servicios de salud sea realizada de manera oportuna y adecuada.

En plena vía pública, hombre abre “consultorio” odontológico en Bogotá

Las calles de Bogotá son escenario de muchas situaciones cotidianas, y una de ellas, precisamente, se hizo viral en la red social TikTok, la cual ha dejado sorprendidos a muchos internautas.

En la popular plataforma digital se ha hecho popular un audio que sirve para que los tiktokers publiquen imágenes que causan sorpresa, principalmente en las calles, y en uno de estos videos se registró algo que ha generado cientos de reacciones.

El video muestra una zona de la tradicional Avenida Jiménez en Bogotá, en donde una joven mujer está sentada en una silla de consultorio odontológico, mientras un hombre, al parecer, le está haciendo un tratamiento oral.

La imagen ha generado la reacción de muchos cibernautas, particularmente para criticar la falta de control por parte de las autoridades ante este improvisado “consultorio odontológico”.

“Como en la India, no sé ni qué decir. Soy odontóloga y me duele ver eso y a ellos sí no les llega la Secretaría”; “es en la Jiménez. El tipo hace blanqueamiento dental a 20 mil (pesos)... también quedé (emoji de sorpresa)”; “no lo puedo creer, pero más increíble que ver el puesto odontológico, es ver que alguien ponga la boca ahí”; “increíble cómo hay gente que se presta para esas cosas sin pensar un poquito en su salud o qué hacer en caso de una infección”, fueron algunos de los comentarios al video que este viernes 26 de agosto cuenta con más de 329 mil visualizaciones.