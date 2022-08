Video: en la calle y en plena vía pública, hombre abre “consultorio” odontológico en Bogotá

Las calles de Bogotá son escenario de muchas situaciones cotidianas, y una de ellas, precisamente, se hizo viral en la red social TikTok, la cual ha dejado sorprendidos a muchos internautas.

En la popular plataforma digital se ha hecho popular un audio que sirve para que los tiktokers publiquen imágenes que causan sorpresa, principalmente en las calles, y en uno de estos videos se registró algo que ha generado cientos de reacciones.

El video muestra una zona de la tradicional Avenida Jiménez en Bogotá, en donde una joven mujer está sentada en una silla de consultorio odontológico, mientras un hombre, al parecer, le está haciendo un tratamiento oral.

La imagen ha generado la reacción de muchos cibernautas, particularmente para criticar la falta de control por parte de las autoridades ante este improvisado “consultorio odontológico”.

“Como en la India, no sé ni qué decir. Soy odontóloga y me duele ver eso y a ellos sí no les llega la Secretaría”; “es en la Jiménez. El tipo hace blanqueamiento dental a 20 mil (pesos)... también quedé (emoji de sorpresa)”; “no lo puedo creer, pero más increíble que ver el puesto odontológico, es ver que alguien ponga la boca ahí”; “increíble cómo hay gente que se presta para esas cosas sin pensar un poquito en su salud o qué hacer en caso de una infección”, fueron algunos de los comentarios al video que este viernes 26 de agosto cuenta con más de 329 mil visualizaciones.

Los más indignados con este video son los profesionales de la salud oral; algunos de ellos han aprovechado esta publicación para publicar piezas audiovisuales, con el fin de enviar un mensaje a la ciudadanía para que no recurra a estos servicios.

TikTok prueba un nuevo ‘feed’: ¿en qué consiste?

La reconocida red social TikTok estaría probando un nuevo feed denominado ‘Nearby’, el cual está diseñado para mostrar contenido local y que actualmente está disponible para un grupo reducido de usuarios del suroriente asiático.

El consultor de redes sociales Matt Navarra adelantó esta funcionalidad a través de su perfil de Twitter, donde también señaló que la plataforma, propiedad de ByteDance, también planeaba ofrecer la posibilidad de añadir una ubicación concreta a los videos subidos en este apartado.

En ese sentido, Navarra recordó que esta opción ya está presente en otros servicios similares a TikTok, como Snapchat o Instagram, que también integra un mapa de fotos capaz de geolocalizar los lugares visitados por los usuarios.

Ahora fue la propia compañía la que ha confirmado que está implementando una serie de pruebas para conocer el funcionamiento y la aceptación de la opción ‘Nearby’, una pestaña en el feed en la que los usuarios podrán encontrar contenidos de lugares próximos a su ubicación.

Según indicó TechCrunch, TikTok probará este apartado en las cuentas de un reducido número de usuarios del sudeste asiático, en una prueba de alcance limitado. Estos verán la nueva pestaña junto a las secciones ‘Siguiendo’ y ‘Para ti’, situadas en la pantalla de inicio de la aplicación.

Con esta herramienta, la empresa espera “aportar valor” a su comunidad y “enriquecer la experiencia” de uso de la aplicación, tal y como ha comentado un portavoz de TikTok. Este, a su vez, ha confirmado que la opción de agregar etiquetas de ubicación advertida por Navarra se está implementando de manera gradual para los creadores.

Desde este medio recuerdan que la aplicación de videos está probando otros feeds como ‘Tienda’, que ofrece a los usuarios la posibilidad de buscar ropa y comprar productos de diferentes categorías.