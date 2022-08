JEP emite alerta por la presencia de más de 9 mil cuerpos en el canal del Dique

El proyecto de obras en el canal del Dique ha sido cuestionado desde los diferentes sectores por las consecuencias que podía traer, desde la Contraloría que está velando porque la empresa a la que se adjudique el contrato cumpla con la normatividad, hasta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que espera que se realicen los protocolos forenses correspondientes en las zonas de dragado.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, recientemente anunció que la adjudicación de las obras del canal del Dique se suspenderán por un mes, es decir, hasta el 12 de septiembre: “Es una decisión prudente, necesaria y no podemos poner en riesgo a las comunidades ni al tema ambiental”, aseguró. Durante ese mes se escuchará a todos los actores involucrados en este proceso con el fin de “tomar la mejor decisión”.

Hasta el mes de septiembre se pondrán sobre la mesa las diferentes problemáticas que están alrededor de la adjudicación del proyecto. Desde el pasado mes de julio la JEP ordenó como medida preventiva un protocolo forense en el canal del Dique. Dicho protocolo consiste en asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua.

La JEP exige la ejecución de este protocolo debido a que el número de cuerpos desaparecidos asciende a 9.638 y se podrían encontrar en el marco de las obras de dragado que se proyecta realizar a lo largo de los más de 15 kilómetros del brazo artificial del río Magdalena.

El ministro de Transporte manifestó que las obras se harán en los tiempos que sean necesarios. “Yo no le tengo miedo a hacer las cosas pero a hacerlas bien, que no nos pase como lo del aeropuerto, seis años para decidir sobre una APP. No quiero que mañana con la ola invernal digan, vieron, no se adjudicó, fue culpa del gobierno del presidente Petro; o si adjudicamos con irregularidades digan descuidado, negligente y omisivo el Gobierno nacional”, añadió.

La JEP manifestó su preocupación por el riesgo “que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al Canal”. Por esta razón, el próximo 21 y 22 de octubre de 2022, en Cartagena, se convocó una audiencia pública para escuchar a las comunidades afectadas, a los expertos, y a las autoridades públicas competentes.

Mientras llega la fecha se entablarán conversaciones con los diferentes actores involucrados en el proyecto y esperan tomar la mejor decisión que beneficie a todas las partes.

Las mesas de diálogo y socialización contarán con el acompañamiento de la Comisión Accidental de Seguimiento al proceso de adjudicación del canal del Dique, conformada por nueve integrantes de la Cámara de Representantes. Además, realizarán reuniones con autoridades locales, gremios y actores relevantes para este megaproyecto fluvial, que busca recuperar los ecosistemas degradados y mitigar el impacto de posibles inundaciones en la región Caribe.

Sobre el proyecto del canal del Dique

El proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ está concebido para controlar el tránsito de sedimentos del canal hacia la bahía de Cartagena y la bahía de Barbacoas, además de mitigar el riesgo de inundaciones al estar al tanto de los niveles de agua en el canal.

El proyecto construirá dos sistemas de esclusas en Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del brazo artificial del río Magdalena.

El proyecto es pionero en Latinoamérica y contará con una inversión por el orden de los 3,1 billones de pesos, luego de más de 50 años de estudios, debates y conversaciones sobre su viabilidad.