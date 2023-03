Ministro de Transporte aseguró que las aplicaciones de servicio de transporte de motocicletas “dañan la movilidad”

Esta semana, en Cartagena, se lleva a cabo el Congreso Nacional de Municipios 2023, donde figuras como el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, han tenido espacio para conversar sobre la actual situación de movilidad en las diferentes ciudades del país.

En su intervención, el minTransporte expuso los altos índices de siniestros viales que se han registrado en los últimos meses, problemática que se encuentra bajo la lupa por parte del Gobierno nacional y que están ejecutando acciones para disminuir los accidentes de tránsito.

Asimismo, Reyes tocó el tema del uso de las motocicletas como medio de transporte público, específicamente en las aplicaciones que ofrecen este servicio. De acuerdo con el jefe de cartera, estas estarían haciéndole daño a la movilidad en el país.

“Este es un llamado que es casi un SOS, los colombianos ya no se están muriendo de vejez ni por temas de salud, se están matando en los siniestros viales, cada día crecen los números de manera desproporcionada (…) Sobre todo en las zonas donde no hay autoridad ni control”, expresó el ministro.

Movilidad en Cartagena - Avenida Pedro de Heredia a la altura de María Auxiliadora. - Foto: Ruby Villarreal

Igualmente, Reyes señaló que las autoridades deben exigir el Soat, especialmente a las motocicletas, puesto que estas son las que mayormente están involucradas en los siniestros viales.

“Por eso nuestro llamado al Congreso no puede ser dirigido a permitir proyectos que no sancionen que las motocicletas no vayan en contravía, no podemos seguir permitiendo aplicaciones de motocicletas que le hacen daño a la movilidad, aquí hay que combatir la ilegalidad”, aseguró.

¿Y los peajes?

En su intervención, también habló del panorama actual que se desarrolla en el peaje de Marahuaco, en la vía al mar Cartagena-Barranquilla, donde a día de hoy, las comunidades aledañas cumplen más de dos semanas de estar protestando para que desmonten la infraestructura de cobro.

Con respecto a este tema, sus declaraciones se enfocaron a que en este momento tienen las puertas abiertas al diálogo para lograr obtener una solución definitiva.

“Creemos que el diálogo es el camino, la concertación es más fácil para encontrar soluciones. Yo dije que el tema de los peajes no es caprichoso en Bolívar. El alcalde ha manifestado su preocupación por la situación del peaje de Marahuaco, él me ha señalado que se ha solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura que se revise el tema del cobro y el lugar donde se ubica”, precisó el ministro.

La comunidad de la zona pide con urgencia presencia de la Fuerza pública en el peaje Pasacaballos de Cartagena, que también se ha visto afectado por las manifestaciones. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Continuó diciendo: “yo me he comprometido a revisar los números. También revisar si hay lugar a tarifas diferenciales o deba estar instalado en otro lugar; nos sentaremos a conversar y hacer una revisión numérica sobre el peaje de Marahuaco. El mensaje es que no se pueden usar las vías de hecho, estamos con las puertas abiertas siempre al diálogo. Yo no he presentado ninguna denuncia, el alcalde de Cartagena no ha invitado a las vías de hecho, yo no tengo nada en contra del alcalde, hoy tenemos una buena relación”.

De acuerdo con la administración distrital, en anteriores oportunidades el alcalde de Cartagena ha exigido a la Agencia Nacional de Infraestructura el traslado definitivo del peaje en mención, que estaría afectando a las comunidades de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas, La Europa, Púa y Palmarito.

Este peaje lleva más de 20 años funcionando, y pese a las exigencias de la comunidad, no se ha logrado concertar una solución.

Peaje Papiros en Puerto Colombia. // imagen de referencia - Foto: Mintransporte

“Yo no soy partidario de que se siga cobrando indefinidamente, tengo años diciendo que eso debe ser trasladado a Lomita Arena, como lo estructuró la ANI al inicio de este proyecto. Hace más de un año nos reunimos con la gente de los corregimientos y funcionarios de la ANI, y respaldé a la comunidad para lograr el traslado del peaje; la ANI dijo que tenían que revisar el tema económico, pero ellos regresaron y no han propuesto lo que dijeron en su momento, y ratifico que el diálogo es lo importante para llegar a soluciones”, expresó William Dau, alcalde de Cartagena.

Además, dijo: “el ministro hablará con el director de la ANI para revisar un posible traslado, no estoy promoviendo la violencia, esperamos en un muy corto tiempo tener resuelto este tema de manera pacífica”.