Ministro de Transporte arremetió contra la secretaria del Interior de Cartagena: “La voy a denunciar fiscal y disciplinariamente”

Durante una reunión en Barranquilla sobre la situación que atraviesa el peaje de Papiros en el Atlántico, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también se refirió al panorama en la ciudad de Cartagena, donde resaltó que los funcionarios no deben manifestar su apoyo a los diferentes comités antipeajes.

En medio de su intervención, señaló a la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, de apoyar a los comités antipeajes de La Heroica, incentivándolos a realizar manifestaciones con las que exigen el desmonte de las instalaciones de cobro.

Ana María González Forero - secretaria del Interior de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Por esta razón, el ministro Reyes aseguró que interpondrán denuncias fiscales y disciplinarias ante los entes de control, puesto que debido a su rol como funcionaria, no puede apoyar ni promover estas actividades.

“Uno no puede ir irresponsablemente por el país que voy a quitar peajes como en Cartagena, la alcaldesa encargada dijo que apoyaba el comité antipeaje en contra del peaje -Marahuaco-. La voy a denunciar fiscal y disciplinariamente porque el no pago de los peajes no puede ser la actitud de un servidor público. Nosotros no nos hemos sentado para no pagar, sino para revisar, algo que yo pedí hace 45 días sobre la estructura financiera de la concesión en los tres peajes”, dijo Reyes.

Por otro lado, el jefe de cartera se refirió al desmonte de los peajes, manifestando que esto sucederá cuando inicien los cobros de valorización.

“Yo les quito el peaje con mucho gusto, apenas empecemos a cobrar valorización a todos los colegios, fincas, hoteles, casas de todas las zonas aledañas, a las dobles calzadas, porque así lo permite la ley y lo estipula el plan de desarrollo. El desmonte se hará efectivo una vez se tenga otra manera de financiación”, explicó Reyes.

Asimismo, dejó claro que el próximo primero de abril los peajes a nivel nacional comenzarán sus cobros con normalidad.

Guillermo Reyes Ministro de Transporte - Foto: juan carlos sierra-semana

Secretaria del Interior aseguró que los cartageneros son ‘provincianos’

La secretaria del Interior y actual alcaldesa (e) de Cartagena, Ana María González, nuevamente se encuentra en el ojo público, esta vez por llamar ‘provincianos’ a los cartageneros en una entrevista con Noticias Caracol.

Las declaraciones fueron dadas cuando la periodista Catalina Gómez Sánchez le preguntó a la alcaldesa (e) por qué en la actual administración hay una cantidad considerable de funcionarios ‘cachacos’, refiriéndose a aquellas personas oriundas del interior del país.

Ante este cuestionamiento –que no es la primera vez que lo hacen– la funcionaria respondió lo siguiente:

“Cartagena es una ciudad cosmopolita, yo no creo que en Dubái, Nueva York o Miami, nadie se está preguntando de dónde son las personas, eso es solo acá que somos bien provincianos, realmente yo creo que la ciudad requiere a los más competentes que llegan por concurso”.

Luego de su respuesta, el periodista Juan Roberto Vargas, quien también se encontraba en la entrevista, preguntó a la alcaldesa encargada si sus palabras no sonaban arrogantes, pues según lo manifestó, los funcionarios “más competentes llegan por concurso” y eso dónde dejaría a los cartageneros.

Para Ana María Gonzalez alcaldesa encargada de Cartagena. Los ciudadanos son muy provincianos y con falta de preparación pic.twitter.com/Ji5w8Jolhr — Ultima Noticia Col 🇨🇴 (@UltimaNoticiaCo) March 22, 2023

Fue allí cuando la secretaria del Interior, tras asegurar que lleva 16 años viviendo en la ciudad, también comentó que antes de estar en su actual cargo, estuvo como asesora de despacho en la dependencia de Cooperación Internacional y que en muchas ocasiones apoyó al alcalde Dau en los procesos de selección de personal.

“¿Sabes qué pasaba?, los cartageneros no se querían meter en esta ‘vaca loca’ de ser servidor público, porque ser servidor público en esta ciudad requiere temple, requiere carácter, requiere también resistencia a las críticas”, dijo.

Luego de ver la reacción de los ciudadanos, la secretaria del Interior manifestó en el noticiero radial La Cariñosa que anteriormente ya han tergiversado sus opiniones; sin embargo, no tiene problemas con aceptar sus errores y es por ello que pidió disculpas a los cartageneros.