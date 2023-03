La razón detrás de los bloqueos en la Vía del Mar y su impacto en el tráfico de Cartagena

Desde hace una semana, residentes de diferentes corregimientos ubicados en la zona norte de Cartagena, han salido a las calles, para manifestarse en contra del peaje de Marahuaco.

Los habitantes de Arroyo Grande y Arroyo de Piedras aseguraron que no se moverán del lugar, pues durante los últimos siete días han estado incluso durmiendo en la zona, a manera de manifestación en contra de la estructura, pues lo que solicitan es la reubicación del peaje.

El paso por el peaje está siendo gratuito. // imagen de referencia - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

De acuerdo con las comunidades aledañas al peaje, desde que comenzó su funcionamiento dos décadas atrás, conductores que transitaban en el sector hace más de 30 años, han tenido que pagar por ingresar o salir del área donde residen, además de esto, señalan que la calidad de vida ha desmejorado considerablemente.

A pesar de que ya va una semana de protestas, no fue hasta la mañana de este viernes que ciudadanos denunciaron bloqueos y caos en la movilidad de la zona. Sin embargo, Ramón Ramírez, miembro del Comité No más Peajes, declaró ante el medio local El Universal, que, “los manifestantes no están obstruyendo el paso de vehículos y que la Policía fue la que bloqueó ‘La Y’ para que los carros no pasen y los protestantes no sean visibilizados, desviándolos por Bayunca”.

Por otro lado, también explicó las razones de las protestas. “Este peaje ya tiene más de 25 años y ha empobrecido a todos estos pueblos que están sin agua, sin una salud digna, sin colegios dignos, aquí es donde se ve la miseria, pero ya los habitantes se cansaron y por eso están reaccionando de verdad, el objetivo de todos es que se desmonte ese peaje y lo pasen del kilómetro 17 al kilómetro 42, que es donde inicialmente iba a estar”, indicó Ramírez.

Los manifestantes aseguran que las protestas serán indefinidas. // imagen de referencia Peaje de Los Papiros, en Atlántico. - Foto: Fragmento de video publicado por @luchovoltios.

Por el momento, el tráfico es constante, ya que los manifestantes tienen las talanqueras del peaje levantadas y ha permitido el paso de los vehículos de forma gratuita sin problemas, lo único que la comunidad ha solicitado a quienes pasen por el lugar es agua, alimentos o dinero para comprar insumos.

Igualmente, la comunidad exige la presencia del ministro de Transporte para establecer una mesa de diálogo, no obstante, no desean hablar con el presidente o algún representante de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aunque la entidad expresó que están abiertos a buscar una solución en conjunto.

Desmanes en el peaje de Pasacaballos

El pasado 15 de marzo del 2023, un grupo de manifestantes irrumpió en la estación de peaje de Pasacaballos, el cual pertenece a la Concesión Autopistas del Caribe.

El motivo de la protesta era desmonte del peaje, sin embargo, lo que comenzó como un plantón pacífico, terminó en disturbios con daños a la infraestructura de la concesión y ataques al personal que se encontraba laborando.

El comité ‘No más peajes’, manifestó públicamente que los actos vandálicos habían sido provocados por encapuchados supuestamente contratados para ocasionar desmanes. A lo que la Concesión también se pronunció al respecto.

Daños en peajes de Ceballos en Cartagena - Foto: Cortesía Concesión Autopistas del Caribe

“Respecto a los hechos acontecidos el 15 de marzo de 2023 en la estación de peaje de Pasacaballos, la Concesión Autopistas del Caribe rechaza las acciones violentas de los manifestantes, comunidad de Ballestas y del Comité No Más Peaje, además de los señalamientos infundados de miembros de este comité, quienes sin sustento ni pruebas afirman que la Concesión contrató personas encapuchadas y las llevó al peaje”, indicó la empresa.

De acuerdo con la entidad, los actos violentos atentaron contra “la vida de nuestros colaboradores. Vehículos, equipos e infraestructura, que hace parte de los bienes de la nación, totalmente destruidos, además, trabajadores de la Concesión resultaron heridos por causa de ataques perpetrados por parte de manifestantes”.