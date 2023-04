Prográmese: este será el recorrido que tendrá la marcha del 1º de mayo en Cartagena

El pasado 26 de marzo, en la clausura de la Asamblea Nacional Popular Comunal, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en donde solicitó apoyo por parte de la ciudadanía en relación con la reforma laboral que planteó su Gobierno.

El jefe de Estado solicitó nuevas congregaciones en las calles, específicamente para este lunes primero de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajo. El mandatario pidió que se reunieran en el Palacio de Nariño o sus alrededores.

“Me gustaría que este primero estén todas las acciones comunales en el Palacio de Nariño, que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje”, fueron las palabras que expresó Petro en su momento.

El mandatario espera dirigirse a los colombianos a las 10:00 de la mañana en el balcón de la Casa de Nariño, donde pretende mantener un diálogo con el “pueblo trabajador colombiano”.

Además de la convocatoria multitudinaria en la capital del país, en las principales ciudades capitales también habrá puntos de concentración para las tradicionales marchas en conmemoración al Día del Trabajo.

Para la ciudad de Cartagena, las centrales obreras y sindicatos, anunciaron la ruta que tendrá la manifestación el próximo lunes.

Ruta

Punto principal de encuentro: avenida Pedro de Heredia a la altura de los Cuatro Vientos.

Desde los Cuatro Vientos tomarán la avenida Pedro Romero, a la altura del sector Foco Rojo.

Luego tomarán la ruta hacia la Casa de Justicia de Chiquinquirá, hasta nuevamente salir a la avenida Pedro de Heredia.

A partir de allí seguirán hacia la bomba del amparo, retornando por la Transversal 54.

La marcha culmina en la Virgen del Carmen en el barrio Blas de Lezo, donde realizarán diferentes presentaciones artísticas.

Cartagena, 01 - mayo - 2022 - Foto: Ruby Villarreal

Día del Internacional Trabajo

Este lunes 1 de mayo, como cada año, se conmemora en Colombia, y en varios países de todo el mundo, el Día Internacional del Trabajo, en el cual se recuerdan, principalmente, los derechos adquiridos por los trabajadores ese mismo día de 1886.

Este evento, que es celebrado oficialmente en 80 países, fue impulsado por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional (París, 1889), como homenaje “a los mártires de Chicago y como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores”, según relata la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”, manifestó uno de los líderes y mártires del movimiento en Chicago, August Spies, antes de que ocurriera su ejecución.

Marchas 1 mayo 2022 Día del trabajo - Foto: Guillermo Torres

Años después, en 1955, el papa Pío XII estableció el 1 de mayo como el Día de San José, como una forma de reafirmar la conmemoración.

Tradicionalmente, en las calles de todo el mundo, miles de manifestantes salen a marchar para exigir mejores condiciones laborales, como las conseguidas a finales de la década de los años sesenta, cuando más de nueve millones de trabajadores franceses marcharon por todo el país y obligaron a las autoridades del país a mejorar las reglas de trabajo.

Así surgieron los acuerdos de Grenelle, con los cuales se incrementó el salario mínimo del país en un 35 %, mientras que, por otra parte, se acordó un aumento de los salarios en un 10 %.

¿Qué ocurrió el 1 de mayo de 1886?

Meses antes de que llegara el 1 de mayo de 1886, los sindicalistas estadounidenses, que estaban afiliados tanto a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, como a la Federación Estadounidense del Trabajo, habían decidido luchar para que la jornada laboral no excediera las ocho horas al día, bajo la premisa de “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”.

En el caso de que no se lograra dicho objetivo, los trabajadores habían acordado que entrarían en huelga hasta que no se escucharan sus peticiones, pues antes de que se aprobara esta medida solo existía un par de leyes que no permitía que las personas trabajaran más de 18 horas diarias (a menos que fuera necesario), y en caso de que un obrero fuera obligado a laboral más horas el empleador debía pagar una multa de US$ 25.

Imágen de referencia. - Foto: MARCHA VENEZUELA AP

Debido al poco cumplimiento de esto por parte de los empresarios, los sindicatos y organizaciones obreras empezaron a manifestarse en contra de las malas condiciones, hasta que llegó el 1 de mayo de 1886, cuando más de 200.000 trabajadores iniciaron una huelga en Chicago, que era una de las ciudades con peores condiciones laborales en los Estados Unidos.

La represión policial de esas horas convirtió las protestas en una ola de muertes de trabajadores, pues varios historiadores concuerdan en que ese día murieron decenas de obreros; sin embargo, las manifestaciones siguieron durante el 2 y el 3 de mayo, días en los que también hubo revueltas, marchas y muertes.

Muchos obreros fueron condenados a trabajos forzados, cadena perpetua y pena de muerte, aunque su lucha contribuyó a que a finales de ese mismo mes de mayo muchos patrones accedieran a acordar jornadas laborales de no más de ocho horas, aunque miles de empleados, principalmente inmigrantes, fueron despedidos de sus plazas laborales.

Esta decisión causó toda una ola de protestas en el mundo, con las cuales se reivindicaron los derechos laborales de millones de trabajadores. España, Francia y otros países europeos declararon el 1 de mayo como una fecha no laborable y acordaron que la jornada tendría que ser de ocho horas. Esto se fue expandiendo por todo el mundo hasta el día de hoy.