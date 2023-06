Una campeona de 61 años: la historia de una hija de Villanueva, Bolívar, una atleta de alto rendimiento

Costurera, docente, bailarina, deportista, madre, esposa y líder son algunos de los calificativos para describir a Nidia Cera, una mujer de 61 años, oriunda del municipio de Villanueva Bolívar, que se ha abierto paso en el mundo del atletismo de una forma inesperada.

Es la menor de seis hermanos, de padres campesinos, cursó varios de sus estudios en Cartagena, por lo que debía transportarse a un municipio vecino. “Mi mamá a veces no tenía para darnos el transporte completo. Esta historia me entristece, pero me enorgullece”, recuerda Nidia.

Nidia Cera - Foto: Tomado de Facebook Nidia Cera

Tiempo después se le presentó la oportunidad de ir a la Universidad Javeriana a distancia y tenía como requisito ir a Barranquilla cada tres meses, solo para cumplir con las lecturas establecidas.

Pasó el tiempo y se convirtió en licenciada en Básica Primaria, pero sus estudios no terminaron ahí, “comencé a estudiar en distintas entidades en Cartagena, pero como ya tenía un título de Licenciada, yo dije: para qué hacer nuevamente la licenciatura”.

Así que cada curso de inglés que veía, era un curso en el que ella se inscribía, “yo hacía el sacrificio y me iba con la ayuda de mi familia, que ha sido mi apoyo”. Con el tiempo forjó su camino en la docencia y se convirtió en la ‘miss’ que educaría generaciones de niños con ese ímpetu que la caracteriza.

Paralelo a su carrera, también construyó un matrimonio lleno de amor, que dio como resultado a dos hijos. El mayor, médico y el segundo, ingeniero industrial.

Un hito en su vida

El principal cambio llegó a sus 55 años, cuando el mundo del atletismo le abrió las puertas. “Yo no sabía que era atleta. Ya después de haber orientado a mis hijos, vinieron los juegos de los docentes. Me invitaron y estaban buscando personas que corrieran. Yo no sabía, yo tenía idea del atletismo, pero no tantas cosas (…) me pusieron a correr con unas compañeras docentes de menos edad que yo y llegué primero. Dos veces me pusieron a correr y dos veces llegué primero”.

Nidia Cera en el complejo deportivo de Cartagena - Foto: Cortesía de Nidia Cera

La pista era su camino ahora. Participó en varios campeonatos locales y en todos ganó. Nidia, que durante su vida corrió para burlar al fracaso, ahora era una respetada campeona. “Quiero ser atleta”, se dijo a sí misma. “Comencé a enamorarme del deporte”. “Me enteré que había un campeonato en Cali y me fui a correr allá. Mi esposo fue a los dos días y me traje medalla de Cali orgullosamente”.

En los seis años que lleva como atleta, ha logrado conseguir 16 medallas, esto se debe a que, en cada competencia, suele ganar de tres a cuatro; incluso durante su primer año corriendo (2019), recibió un trofeo a nivel departamental como ‘novata del año’.

Pero, la edad no viene sola. Este 2023, Nidia tuvo que someterse a una cirugía de cataratas, por lo que su carrera de atleta consagrada tuvo que parar un par de meses. El pasado mes de mayo, Nidia participó del Nacional Senior Máster de Atletismo en Barranquilla. Allí fue ganadora de cuatro medallas: dos de oro y dos de plata, representando a Bolívar con el Club Limaster de Cartagena.

Nidia Cera representando a Bolívar en Barrancabermeja - Foto: Cortesía de Nidia Cera

Los últimos años han sido intensos para Nidia, además de las competencias y de su dedicada labor en una institución de Villanueva, la han convertido en modelo a seguir de sus estudiantes y familiares. Pero, ad portas de cumplir 62 años, aún tiene varias metas por materializar.

Nidia sueña con seguir corriendo, sueña con que la limitación por su edad está en la mente, sueña con dejar un legado grande en sus hijos y estudiantes y sueña como aquella niña que viajaba todos los días a Cartagena para llegar a tiempo a clase.