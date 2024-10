Crimen de Valentina Babilonia: $10 millones de recompensa por responsables en María La Baja, Bolívar

“La administración de la transformación, la alcaldía de María La Baja, hoy ofrece $10 millones de recompensa para saber quién fue la persona, quiénes fueron las personas que realizaron este hecho que enluta a toda una población. No pararemos y vamos a averiguar. Hoy las autoridades, la Policía, está haciendo las pesquisas, está haciendo las indagaciones y sus investigaciones para dar con el paradero de estos bandidos”, dijo el mandatario municipal.

De igual manera, González, aseguró que hoy su población rechaza categóricamente lo ocurrido con la joven Valentina a quien le truncaron sus sueños de una manera inesperada. Además sostuvo que no han cesado las investigaciones para dar con los responsables de este terrible caso.

“Después de dos días de desaparición de la joven Valentina Babilonia, el municipio de María La Baja, se encuentra consternado por el hallazgo sin vida de esta joven. Un hecho notorio que golpea no solamente a una familia, sino a todo el municipio. Hoy no solamente está de luto los familiares de esta joven víctima de unos bandidos, de personas que no tienen sentido sino todo el municipio, pero también quiero decirle a toda la población que nos unamos alrededor de este caso y cada uno de los casos que han venido sufriendo todo este municipio”, finalizó el alcalde.