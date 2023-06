Un viejo conocido del fútbol colombiano sería el nuevo técnico del Independiente Medellín

Si bien el fútbol colombiano tiene sus ojos centrados en lo que será la final de la Liga Betplay entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín, hay otros clubes que se siguen moviendo en el mercado.

Uno de los que está a punto de concretar una contratación importante es el Independiente Medellín.

Pero no se trata de un gran futbolista, sino del técnico en propiedad que tendrá la institución para el próximo semestre. Actualmente está a cargo de forma interina Sebastián Botero.

Alfredo Arias, técnico de Peñarol de Uruguay - Foto: AFP

Pues bien, la decisión de los directivos sería llevar al cargo al uruguayo Alfredo Arias, quien hace poco terminó su vinculación con el Peñarol, de su país.

En su cuenta de Twitter, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que “Alfredo Arias, ex Santa Fe, ex Deportivo Cali y ex Peñarol, tiene todo muy adelantado para ser el DT del Medellín”.

Y apuntó sobre Arias que es “un profesional con experiencia, serio y trabajador”.

Arias llegaría a tomar las riendas de un club que ha tenido un semestre irregular, puesto que comenzó el año como vigente subcampeón del fútbol colombiano y con David González como orientador.

Sin embargo, en este 2023 González dejó su cargo y el club no pudo aspirar nuevamente al título de la Liga Betplay.

Arias tendría a Botero como asistente técnico, puesto que uno de los deseos de la directiva es que se siga formando a este entrenador, que ha tenido un buen papel en las juveniles del club antioqueño, según informó Pipe Sierra.

Los fichajes que ya ha hecho el Medellín

A la espera de que se haga oficial la llegada de Alfredo Arias, Independiente Medellín ha sumado piezas para el siguiente semestre, tales como el defensor José Ortiz, el atacante Brayan León Muñiz y el mediocampista Diego Moreno.

Ortiz llegó al cuadro paisa con signos de incógnita, producto de que salió de Junior señalado por un hecho de indisciplina, el cual el club barranquillero no castigó por falta de pruebas.

El defensor José Ortiz llega al Medellín, después de quedar libre de Junior. - Foto: Junior Club SA

Ante esto, la hinchada se ha pronunciado en redes sociales: “El mismo bucle de toda la vida, traer menuda que no pidió el técnico, echar al técnico a la cuarta fecha y cuando llega el nuevo decir que él no armó el equipo y otro fracaso más, la ineptitud de esta gente es incalculable”.

Por su parte, León también procede de Junior, donde no hizo un solo gol en todo el semestre.

El nacido en Bolívar tampoco se salvó de las críticas de los seguidores del ‘Poderoso de la Montaña’: “Mientras los del frente clasifican a una final en un año en el que ya lograron un título, nosotros llevamos como 345 trinos promocionando a un jugador normal y corriente. Por eso ellos celebran campeonatos y nosotros somos simples participantes”.

El último caso es el de Moreno, quien fue capitán y pieza clave en la zona de volantes de Envigado.

Salida dolorosa

No obstante, el conjunto antioqueño deberá buscar una pieza ofensiva, puesto que Diber Cambindo partirá al Cruz Azul de México.

El atacante aportó doblete en la victoria del DIM. - Foto: Dimayor

“Díber Armando Cambindo Abonía parte del Deportivo Independiente Medellín al club Cruz Azul de México. En los últimos días, se finalizó el traspaso definitivo de los derechos deportivos y económicos del delantero de 27 años al club cementero”, expresó el DIM en un comunicado.

El último reto

Aunque Medellín está eliminado del fútbol colombiano, aún le resta un partido para acabar el semestre: visita a Internacional de Porto Alegre, de Brasil, por última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El duelo será el miércoles 28 de junio y actualmente Medellín es líder del grupo con 10 puntos, por lo que ganar o empatar le bastará para avanzar a los octavos de final. Pero si cae en suelo brasileño, deberá esperar que Nacional de Uruguay no le gane a Metropolitanos de Venezuela en Montevideo.