Independiente Medellín ficha a un ‘indisciplinado’ que salió mal de Junior: la afición reaccionó

Si bien Independiente Medellín no ha terminado del todo su semestre en Copa Libertadores, ya se mueve en cuestión de fichajes para la Liga colombiana del segundo semestre, donde espera no fracasar como lo hizo en la parte inicial de 2023. A pesar de clasificar, su paso por las finales no tuvo ni ‘pena ni gloria’ generando malestar en sus hinchas.

Entre las decisiones más importantes que toma por estos días el poderoso, está la de contratar tanto técnico como jugadores que le den un salto de calidad a la plantilla. En principio, el tema del entrenador parece algo trabado, pero el de jugadores no tanto; la oficialización de dos demuestra que todo va bien.

Lastimosamente, aunque la directiva esperaba una buena receptividad para los nombres que han sido presentados en las últimas horas, esto no se dio. La ‘maleta’ que cargan el par de nuevos hombres del Medellín para ser mal recibidos, es que hace poco salieron del Junior de Barranquilla sin haber triunfado.

Jugadores del Junior quedan expuestos. - Foto: YouTube: Habla Deportes/Dimayor

Los nombres que arribaron al DIM desde la capital del Atlántico son Brayan León y José Ortiz. El primero, atacante, suplirá el vació que dejó la partida de Diber Cambindo al fútbol mexicano en medio de cierta polémica. El zaguero Ortiz llega a ser el titular para conseguir una férrea defensa con él y Andrés Cadavid.

“León, surgido en la cantera del Deportivo Pereira, fue protagonista en 2022 de dicho club, siendo campeón de la Liga local, para posteriormente pasar a Junior de Barranquilla en el primer semestre de este año. Llega al DIM tras la cesión definitiva de sus derechos deportivos y económicos hasta junio de 2026″, así fue la bienvenida para el atacante.

Sobre el zaguero dijeron: “Ortiz, que debutó en el conjunto volcánico, se ha desempeñado como central o lateral de ambos perfiles durante su carrera, tuvo paso por el fútbol mexicano y regresó al país para reforzar a dos equipos tradicionales como Santa Fe y Junior. José Enrique se vincula a Independiente Medellín, inicialmente, hasta junio de 2024. ¡Bienvenido José a la Familia Roja!”.

Los hinchas disconformes con la llegada de León reaccionaron así: “Mientras los del frente clasifican a una final en un año en el que ya lograron un título, nosotros llevamos como 345 trinos promocionando a un jugador normal y corriente. Por eso ellos celebran campeonatos y nosotros somos simples participantes”, dijo un usuario en Twitter.

José Ortiz ya es nuevo jugador de Independiente Medellín. - Foto: Dimayor

Sin embargo, a la incorporación que menos paciencia le tuvieron fue a la del zaguero ex-Junior: “El mismo bucle de toda la vida, traer menuda que no pidió el técnico, echar al técnico a la cuarta fecha y cuando llega el nuevo decir que él no armó el equipo y otro fracaso más, la ineptitud de esta gente es incalculable”.

Dicho comentario no fue el único que mostró el malestar por la llegada del defensor, hubo otros subidos de tono que también fueron publicados en voz de protesta. Al parecer, la razón para no encontrarse a gusto con su llegada fue su pasado indisciplinado en Barranquilla, que se evidenció al ser uno de los cinco jugadores del sonado caso de alicoramiento en 2023-I.

Independiente Medellín se metió en la carrera por clasificar en Libertadores. - Foto: @Libertadores

Para terminar, las reacciones en contra de los nuevos hombres de la plantilla van más allá de que sean estos y otros. Lo que genera molestia en la afición es que hasta la fecha no se ha dado a conocer el nombre del entrenador que sucederá a Sebastián Botero, aun cuando este permanecerá en el primer equipo como asistente del técnico con “experiencia internacional” que pretenden los poderosos.