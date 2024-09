Cúcuta bajo fuego: hallaron granada en la Alcaldía y temidas bandas se disputan el poder criminal. Habla Jorge Acevedo

J. A.: Haremos una inversión bastante importante, unos 26 mil millones de pesos en equipos de inteligencia que geolocalizan a los delincuentes y dan resultados excepcionales. Se está haciendo una inversión de 13 mil millones en el fortalecimiento de las capacidades, incluye motos uniformadas y no uniformadas, carros uniformados y no uniformados, algunos drones y cámaras para encubierta”.

J. A.: Yo tengo un equipo de escoltas asignados por la Policía y la UNP. Desde luego que hay miedo, que estas cosas no son sencillas, es fuerte, pero hay que hacerle frente, trabajar. Por supuesto que hay miedo, pues siempre estará ahí porque uno es vulnerable.

J. A.: Por ejemplo, hoy en la Alcaldía, a las 11:30 a. m., hubo una evacuación porque había alguien con una granada en el palacio municipal. Entonces todas las personas salieron y evacuaron, pero, al final, no pasó nada. Yo estaba ahí en la oficina, pero no dijimos que una granada para tirarme o cualquier cosa, no, nada de eso, solo que había una granada.