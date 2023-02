ExpoSabor: el plan gastronómico para visitar este fin de semana en Cúcuta

Hasta el próximo domingo 19 de febrero, la ciudad fronteriza de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, se viste de gastronomía, donde más de 100 expositores se encuentran en un mismo lugar ofertando una variedad de productos.

Esta feria, denomina ExpoSabor, se lleva a cabo a inmediaciones del centro comercial Unicentro, ubicado sobre la Avenida Los Libertados y Canal Bogotá. Su entrada es totalmente gratis y cada día se estará rifando un millón de pesos entre los presentes.

La entrada es por la Avenida Los Libertadores. - Foto: Miguel Ángel Quintero

Por su parte, Alexander Palma, creador de este evento, dio a conocer en SEMANA que durante los dos primeros días de apertura de la feria, rompió con todas las expectativas, donde aseguró que han asistido más de 20.000 personas.

“La variedad de gastronomía permite que los ciudadanos vengan a disfrutar. Son 105 marcas locales, donde todos los cucuteños podrán degustar. Estamos regando un millón de pesos diarios a toda la gente que venga a la feria y que con esa etiqueta que consiguió con las marcas podrán participar del sorteo a las 9:00 de la noche”, señaló Palma.

Este evento es una oportunidad de reactivar la economía en la región. - Foto: Miguel Ángel Quintero

Así mismo, indicó que este evento es una gran oportunidad de negocio y reactivación económica tras la reapertura de frontera, “ExpoSabor es una vitrina que brinda la frontera colombo venezolana para que pequeños, medianos y grandes empresas de la gastronomía tengan la oportunidad de exponer sus productos en la frontera”.

A propósito de las marcas participantes, en este encuentro hace presencia el reconocido influencer gastronómico Tulio Zuluaga Pérez, mejor conocido en las redes sociales como Tulio Recomienda, quien estará degustando platos típicos de la ciudad.

“Me he encontrado con una comida realmente sorprendente, he descubierto diferentes sabores y puedo decir que aquí en Cúcuta cocinan muy rico, ha sido una sorpresa propuesta tras propuesta. He probado comida típica, también he degustado hamburguesas, chicharrones. Esta feria le está dando una gran oportunidad a los emprendedores de mostrar lo que hay en la ciudad”, puntualizó el creador de contenido.

Este es el influencer gastronómico más importante del país. - Foto: Miguel Ángel Quintero

Además, manifestó que ve a esta zona de frontera con gran visión gastronómica en el ámbito nacional, “cesto es una sorpresa, cada vez que vengo visito varios restaurantes y siempre veo propuesta de negocio elegante, con mucho sabor y estilo. Esto es muy importante porque Cúcuta está avanzando para ser una de las ciudades más gastronómicas de Colombia”.

Ante esto, dio a conocer que entre sus platos favoritos ha sido el tradicional pastel de garbanzo y el caldo de pichón, “soy fanático de descubrir estas comidas y hacer que la gente hable sobre gastronomía colombiana, y esa es la idea, dar a conocer los platos típicos de Norte de Santander”.

Por otro lado, Guillermo Barrero, propietario de Memo´s Burger y participante de este evento, resaltó la importación de estos espacios para expandir sus negocios y darse a conocer a nivel nacional e internacional.

Esto es un espacio para el disfrute de toda la familia. - Foto: Miguel Ángel Quintero

“Estamos muy emocionados, supercontentos de lo que estamos viviendo y la experiencia que le estábamos brindando a los clientes. Esperamos la asistencia de todos los cucuteños para que nos visiten y apoyen el talento local”, resaltó Barreto.