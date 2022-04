Habló la niña herida en ataque del ELN en El Tarra

El pasado miércoles 27 de abril se registró un repudiable ataque en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde grupos armados irrumpieron la celebración por adelantando del Día del Niño atentando contra la población civil con ráfagas de fusil y explosivos, dejando cuatro heridos, entre ellas una menor de edad.

Minutos de zozobra y angustia tuvieron que vivir los habitantes de esta población perteneciente al Catatumbo, cuando miembros del ELN, en alianza con el grupo armado organizado residual Estructura 33, atacaron una base militar ubicada en el municipio de El Tarra.

De inmediato, la fuerza pública que se encontraba acompañando la celebración del Día del Niño desarrollada en el coliseo municipal de El Tarra, en el barrio San Rafael, reaccionó a este ataque contra los subversivos. Pero este grupo criminal, sin importar la presencia de los niños, lanzaron explosivos y ráfagas de fusil contra la población civil que quedó en medio de los disparos y como producto de este ataque resultó herida una niña del grado octavo del colegio Monseñor Díaz Prieto, de 14 años, y un funcionario de la administración municipal, de 38 años.

La comunidad, atemorizada, gritaba “no disparen más, hay niños”, mientras los estudiantes, padres de familia y docentes se resguardaban del ataque en un salón de clases. “Aquí vamos a estar, tranquilos, no nos va a pasar nada, quedémonos en el piso”, fueron algunas de las palabras de una de las maestras de la institución que les tocó tirarse al piso junto con los menores de edad.

SEMANA conoció de manera preliminar que la menor identificada como Karen Daniela Rodríguez recibió un impacto de bala a la altura del pecho y por la gravedad de las heridas fue trasladada a la ciudad de Cúcuta, donde se encuentra fuera de peligro. El hombre identificado como Arturo Sampero fue herido en un miembro inferior.

Asimismo, se conoció que en el afán de las autoridades al responder el ataque, resultaron gravemente heridos un suboficial y un soldado, aún sin identificar. Estas cuatro personas fueron trasladadas hacia la capital nortesantandereana por vía aérea, así lo confirmó el Comando Operativo Energético n° 1.

Menor herida

Karen Daniela Rodríguez de 14 años, resultó gravemente herida por causa de una de las balas perdidas en el ataque demencial que se registró en El Tarra y como producto de sus heridas, fue trasladada a la Clínica Medical Duarte en Cúcuta, donde está fuera de peligro pero tendrá que ser operada.

Se conoció que la menor se comunicó con su padre José Antonio Rodríguez, quien se encuentra en el municipio de El Tarra y por vía telefónica trató de calmar a su papá diciendo: ”Papi, no se preocupe, me van a operar, yo estoy bien”. Él agradece a Dios porque la bala no impactó ningún órgano vital permitiendo que el las próximas horas sea intervenida quirúrgicamente.

“Yo estaba un poco lejos del coliseo donde estaba mi hija celebrando el Día del Niño cuando empecé a escuchar el ‘aguacero’ de balas, eran ráfagas sin parar. En ese momento me fui a ver qué había pasado allá donde estaban ellos y ahí me dijeron que era mi hija la que estaba herida, todo fue un caos”, afirmó el padre.

SEMANA conoció en exclusiva el testimonio del periodista William Mora Trujillo, quien manifiesta que su hijo se encontraba en esta celebración y por poco es atacado por uno de los subversivos. “Siento impotencia porque uno de mis hijos mayores era partícipe de este evento y, según como me cuentan las versiones de sus compañeros y profesores, mi hijo casi sale afectado por una de las balas perdidas”, expresó Mora.

Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Gobierno, junto al Instituto Departamental de Salud y la fuerza pública, realizan acompañamiento especial a las familias de las personas heridas en este ataque.