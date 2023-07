El registrador Alexander Vega planeó tapar la verdad del escándalo de Odebrecht y las campañas presidenciales en Colombia, según los explosivos audios de Óscar Iván Zuluaga

Los audios revelados por SEMANA son escandalosos y salpican al hoy registrador Alexánder Vega. En las grabaciones se escucha cómo Óscar Iván Zuluaga le cuenta a Daniel García Arizabaleta que estuvo conversando con Vega, quien era el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando estalló el escándalo de Odebrecht.

“Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, le dice Zuluaga a García Arizabaleta.

La Fiscalía anticipó que imputará cargos a Óscar Iván Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. - Foto: guillermo torres-semana

“Álex Vega es de la tesis de que no pase nada”, le replica el exdirector de Invías al excandidato presidencial. Además, García Arizabaleta afirma: “Tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la Fiscalía de nada a nadie (...)”. Efectivamente, durante la gestión de Vega, el CNE archivó las dos investigaciones que había abierto para tratar de establecer el ingreso de dineros de la multinacional del soborno tanto a la campaña de Zuluaga como a la del entonces presidente-candidato Juan Manuel Santos.

En las grabaciones, Zuluaga insinúa de manera insistente que todo en el CNE aparentemente estaría organizado no solo por su conversación con Vega, sino porque le decía que no había pruebas que los pudiera comprometer y llevarlos a un escenario penal, porque esos casos terminarían archivados, tal y como ocurrió.

En el caso de la campaña de Zuluaga, el archivo se dio en octubre de 2017 con ponencia del entonces magistrado Carlos Camargo, hoy defensor del Pueblo, con el respaldo de otros cinco magistrados. Solo dos se apartaron de la mayoría en el CNE. Uno de ellos fue el entonces magistrado Armando Novoa García, quien advirtió que eran contundentes las pruebas en contra de Zuluaga en la Fiscalía y que las mismas estuvieron en el expediente del organismo de control electoral, pero en este caso no fueron suficientes para sancionarlo.

A Óscar Iván Zuluaga le archivaron una investigación en el Consejo Nacional Electoral por la supuesta entrada de dinero de Odebrecht a su campaña a la presidencia. - Foto: juan carlos sierra-semana

Una decisión también calcada tomó el CNE en la investigación que se seguía contra Santos por la entrada de dineros de Odebrecht a su campaña. El archivo se firmó en agosto de 2018, con los mismos argumentos de ausencia de responsabilidad.

En este caso, la ponente fue la entonces magistrada Ángela Hernández, quien contó con el respaldo de sus compañeros de la sala plena, que votaron a favor del archivo de la investigación.

Sin embargo, y luego de una carta que enviaron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el CNE reabrió la investigación y, tres años después, los magistrados Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Méndez la archivaron por segunda ocasión.

La contundencia de los audios es, al mismo tiempo, el soporte de la investigación que resucitó la Fiscalía en una nueva etapa del caso Odebrecht y que el fiscal Francisco Barbosa anticipó que dejaría importantes resultados.

Justamente, esos audios formarán parte de las evidencias que presentará el Grupo de Tareas Especiales para imputarles cargos a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David, quien fue el gerente de la campaña presidencial del candidato del uribismo en 2014.

La Fiscalía aseguró que la campaña Zuluaga presidente 2014 recibió 1.610.000 dólares de la multinacional Odebrecht para pagar supuestos servicios de publicidad a Duda Mendonça. - Foto: AFP

Zuluaga reconoció el “mierdero” en el que estaba metido y que se llevó por delante a su propia familia, entre ellos a su hijo David. En los audios se confesó y hasta advirtió que haría todo por protegerse, proteger a su hijo y a quienes lo acompañaron en la carrera por la presidencia, como García Arizabaleta, que lo escuchaba atento, mientras lo grababa. El excandidato relató, por ejemplo, sus encuentros con el padre Arturo (Utría), a quien le contó toda la verdad de su responsabilidad en el ingreso de los dineros de Odebrecht. Zuluaga le dijo a García Arizabaleta que el sacerdote, sorprendentemente, le aconsejó no decir la verdad, sino “protegerse a sí mismo” y “no inmolarse”.

El archivo en el CNE fue una decisión que, seguramente y a la luz de esta escandalosa evidencia, podría repensarse. Los magistrados podrían reactivar las investigaciones y, como argumento jurídico, tener en cuenta los audios revelados por SEMANA y que están en poder de la Fiscalía, en el marco del principio de oportunidad otorgado a García Arizabaleta, con el aval de un juez.

El escándalo de Odebrecht, que se pensaba sepultado, apenas empieza una nueva fase. El hoy registrador Vega tendrá que responderle al país hasta qué punto el archivo de las investigaciones a las campañas de Zuluaga y Santos en 2014 fue un pacto político premeditado para garantizar impunidad y tapar la verdad de Odebrecht en Colombia. ¿Cuál podría haber sido la responsabilidad en ese pacto tanto de Zuluaga como de Santos, quien en ese entonces era presidente? Los colombianos necesitan una respuesta.