Esta joven indígena de Mitú fue esclavizada, la encerraron y la obligaron a trabajar sin pausa. Ya hay condena

La abogada Claudia Maritza Castiblanco deberá pagar 13 años de prisión, como lo confirmó en un fallo de cierre la Corte Suprema, que negó las peticiones que puso sobre la mesa para justificar su actuar y solicitar que se le investigara por un “incumplimiento de contrato laboral” y no por “trata de personas”. La Corte Suprema emitió un no rotundo al considerar que se configuraron todos los requerimientos de una esclavitud.

En medio de sus labores, accidentalmente rompió un elemento decorativo y su empleadora le dijo que costaba 5 millones de pesos, que le iban a ser descontados del sueldo hasta cubrir el monto . Cansada, dijo que no quería seguir trabajando y la respuesta fueron insultos. Por lo que tuvo que escabullirse para buscar el celular que le habían quitado y poderse contactar con su hermano Harvey Herodes, pero ella, que había sido llevada por un familiar de la dueña, no sabía dónde estaba, ni la dirección, ni el barrio.

Después de conseguir el teléfono fijo, Harvey no dudó en llamar a Claudia Maritza para exigirle que dejara libre a su hermana . Le respondió, bastante alterada, que no se metiera, hasta lo trató como un “don nadie” y le tiró el teléfono. Vino otra llamada para suplicarle que la dejara ir a los controles prenatales.

La respuesta lo dejó frío: “La señora me dijo que ‘yo no traje una señorita aquí para criarle otro bebé, ustedes me metieron gato por liebre. ¿Cómo me van a mandar una señora?’”. Gracias a sus colegas en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (Opiac), Harvey Herodes recibió la asesoría y las fuerzas para rescatar a su hermana de ese infierno.