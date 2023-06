Fabiola Perea es la otra mujer humilde que trabajaba con Laura Sarabia y fue chuzada; hoy está sin trabajo y aterrorizada: “Voy a demandar al Estado”

“Quisiera verles la cara a ellos, quisiera verles la cara y que me digan: negra, vos fuistes la que hicistes esto con el Clan del Golfo”, dijo Fabiola Perea, la mujer que junto a Marelbys Meza fue interceptada ilegalmente por la Dijín de la Policía, mientras los uniformados buscaban el dinero hurtado en el apartamento de Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno nacional.

Fabiola llegó a Bogotá, desplazada por la violencia en el Valle del Cauca, y ahora su nombre apareció en un informe falso de la Dijín que la vincula con el Clan del Golfo, con una dirección en Chocó y con el alias de la Madrina, supuesta encargada de llevar información a cabecillas de esa organización criminal. “Yo vivo de mi trabajo, (servicio doméstico) y ahora que el mundo entero escucha unas cosas de esas, quién me va a contratar. Yo soy una criminal según la Policía, se me viene el mundo encima.

Tengo miedo, no puedo ir a trabajar, es un daño terrible el que me hacen”, señaló la señora Fabiola al confirmar que estuvo en la Fiscalía entregando detalles de su situación. El número telefónico de Fabiola se incluyó en una solicitud de interceptación que hicieron los investigadores de la Policía a una fiscal en Chocó. Ella le ruega a Dios por su seguridad; como víctima de la violencia, sabe lo que representa ser marcada en un bando criminal.

Le entristece que siempre confió y defendió a la Policía, ahora les envía un mensaje. “Antes de hacer una cosa de esas, primero piensen en las personas que van a perjudicar, soy defensora de la Policía, que piensen que uno tiene familia por delante, le arrastran la vida a uno, a la familia también, eso le diría yo a la Policía”, dijo Fabiola al advertir que siente miedo.

La Fiscalía entregó los detalles del plan criminal para interceptar los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, que estuvo a cargo de investigadores de la Dijín, con informes falsos y toda una patraña para llevar a un error a una fiscal. - Foto: guillermo torres-semana

La otra víctima de las chuzadas de la Policía, en ese desenfrenado intento por recuperar el dinero de Laura Sarabia, trabaja todos los viernes en el apartamento de la jefa de gabinete del Gobierno nacional y dice sentir un enorme aprecio por Sarabia.

Está agradecida porque confiaron en ella y espera continuar con sus labores, pues, advierte, es su única forma de subsistencia. “Eso es algo peligroso, yo tengo mis hijos. Eso me da miedo, no tengo confianza, me da miedo salir de mi casa, me tocó salir porque la barriga no da espera, como decía mi mamá. Ayer no trabajé porque tuve que ir a la Fiscalía, hoy no trabajé por este asunto, son dos días, dos pesos que no cojo”, explicó la señora Fabiola a SEMANA.

La Fiscalía entregó los detalles del plan criminal para interceptar los teléfonos de Marelbys Meza y Fabiola Perea, que estuvo a cargo de investigadores de la Dijín, con informes falsos y toda una patraña para llevar a un error a una fiscal. Las dos mujeres, una niñera y la otra empleada doméstica, terminaron convertidas en peligrosas aliadas del Clan del Golfo.

Laura Sarabia se fue del Gobierno por cuenta del escándalo con la exniñera Marelbys Meza. - Foto: Presidencia de la República

“Yo veo en las noticias que hablan mucho de ese Clan del Golfo, lo que entiendo es que esa gente es mala, entonces cómo la Policía lo va a vincular a uno con esa gente. Por lo menos si hubieran dicho ‘es una ladrona’, hasta me como el cuento, pero decir que yo soy del Clan del Golfo, que hago los mandados, la plata, las USB… Hombre, tampoco llegar hasta allá”, dijo Fabiola, ahora víctima de chuzadas.

Fabiola se defenderá. La convirtieron en integrante de una organización criminal, cuando toda su vida la dedicó, de manera honesta, al trabajo doméstico. Le aseguró a SEMANA que demandará las actuaciones de las que fue víctima por parte de la Policía. “Que me digan cuándo me vieron actuar como ellos dicen. Lo hicieron solo por ganar un puesto”, advirtió Fabiola tras insistir el temor que siente.