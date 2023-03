Fiscal reclama que con cambio de Gobierno se dejó de hablar de asesinatos a líderes sociales, reinsertados y defensores de Derechos Humanos

Francisco Barbosa advirtió que los temas que estaban en la agenda sufrieron un cambio radical y en la actualidad no se tocan.

El fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, reiteró que ningún proceso de paz está completo sin la participación activa de las víctimas del conflicto armado, señalando que la historia del país ha demostrado que su exclusión o no reparación han llevado a que los intentos de paz que se han ejecutado en los últimos años fracasen estrepitosamente.

El jefe del ente investigador, quien ha presentado varias observaciones al ambicioso proyecto de la Paz Total –que busca eliminar de un tajo con todos los protagonistas del conflicto en el país- el hecho que en el borrador de la ley de sometimiento, que cobija a paramilitares, bandas criminales y narcotraficantes, no esté mencionado el papel de las víctimas deja un muy mal sabor de boca y lleva a pensar en que no está completo.

“Las víctimas son importantes”, sostuvo Barbosa quien aseguró que, de manera sorpresiva, en los últimos meses dejó de estar en la agenda y el debate nacional el tema de asesinatos selectivos y masacres. “Ya no se volvió a hablar de las víctimas, no se volvió a hablar de defensores de Derechos Humanos en Colombia, nadie volvió a hablar de reincorporados, del tema de desaparición”.

Sin embargo, las cifras demuestran claramente que estos temas se siguen presentando en la mayoría de las regiones del país. “Se fue el anterior Gobierno y el tema de desapareció y hoy hay más muertos que antes, hay más asesinatos que antes, hay más asesinatos”.

Diferentes decisiones han llevado a que la lucha contra los grupos armados ilegales y bandas criminales esté suspendida porque se dejaron de ejecutar miles de órdenes de captura, disminuyendo además los operativos en contra de estas estructuras que siguen cometiendo crímenes contra la población civil. “Los líderes sociales están pulverizados, no hay política de prohibición”.

Barbosa cuestionó el hecho que hasta hace poco se nombrara un consejero de Derechos Humanos en la Presidencia pese a todo lo que ha ocurrido. El hecho que el proyecto que busca la paz total no tenga en cuenta a las víctimas lleva a pensar que la nueva búsqueda de paz quede incompleta y se presente el mismo fenómeno que se ha visto. “Existe la posibilidad que quede incompleto el circulo de la paz y comencemos dinámicas de violencia”.

En el debate de la Paz Total, -advirtió Barbosa- la labor de la Fiscalía General es buscar que las víctimas tengan un reconocimiento y sean parte activa de los procesos de acceso a la verdad, reparación y no repetición.

Barbosa aclaro que, pese a sus observaciones, no tiene ningún “choque” con el presidente Gustavo Petro puesto que el jefe de Estado ha estado atento a sus observaciones e inquietudes frente a los decretos, resoluciones y borradores que se han presentado frente a este tema.

No se pueden satanizar a las cárceles

Frente al proyecto impulsado desde el Ministerio de Justicia para “humanizar las cárceles”, el Fiscal General manifestó que lo que sí se debe hacer es reformar el sistema penitenciario, con una legislación equilibrada, mas no acabarlo.

“Sin satanizar la cárcel, no me vengan con ese cuento”, manifestó el jefe del ente investigador al advertir que –como lo ha advertido en muchas oportunidades- se debe hacer es una reforma al sistema para mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas que están privadas de la libertad o cumpliendo sentencias. “La cárcel no significa indignidad, hay que volver la cárcel más digna (…) ¡qué mayor acto de indignidad que afectar un tercero!”. Por esto, ha manifestado varias inquietudes a este proyecto.