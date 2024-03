¿La seguridad nacional en riesgo? Estas son las graves consecuencias ante la decisión de Petro de no comprarle más armas a Israel

Israel, según los generales retirados, además de la cooperación internacional, tiene la patente para la fabricación de los fusiles Galil que se ensamblan en Indumil, la empresa militar de Colombia, y que utiliza el 60 por ciento de los soldados del país. Asimismo, brinda el mantenimiento a la flota de aviones de combate Kfir, que, pese a que se encuentran en etapa crítica por su tiempo cumplido de servicio, si Israel no les brinda el soporte, el país quedará desprotegido en el aire y con los aviones en tierra.

Los acuerdos entre los dos países hacen que Israel brinde soporte también a los sistemas para proteger las fronteras nacionales como los proyectiles de defensa aérea Barak y los misiles Spike, así como mantenimiento y repuestos para las aeronaves remotamente tripuladas Art Hermes, de inteligencia y de combate. La cooperación entre los dos países no para ahí. En más de tres décadas de buenas relaciones militares, Colombia comenzó a fabricar piezas para el consumo interno de la fuerza pública con licencia de Israel.

Graves consecuencias

Petro argumentó orden de suspender compra de armas a Israel para “liberar a Colombia de una relación militar que no le conviene”

Contexto: Petro argumentó orden de suspender compra de armas a Israel para “liberar a Colombia de una relación militar que no le conviene”

“La Fuerza Aérea ya anunció que tres aviones salieron del servicio porque llegaron a su techo máximo. Los demás aviones entrarían en la condición de no tener cómo mantenerse en vuelo porque no va a haber flujo de repuestos”, agregó el general (r) León.

Además, añadió: “El contrato de mantenimiento no continuaría si se llega a romper (relaciones) y, por supuesto, la flota quedaría en tierra. Y aún no tenemos una decisión sobre el equipo de reemplazo y la posibilidad de adquirir una flota nueva, sea la cual fuere, no sería muy rápido y quedaríamos sin una capacidad para la defensa estratégica del país”.