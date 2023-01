Este martes regresa el pico y placa a Manizales, así será la rotación

Terminaron las fiestas de Navidad, fin de año y la edición 66 de la Feria de Manizales, que contó con más de 300 eventos gratis para la ciudadanía y por eso regresa la medida del pico y placa para vehículos particulares.

Desde la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Manizales confirmaron que la restricción se aplica de nuevo este martes 10 de enero entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, de manera continua para los automotores con matrículas terminadas en los dígitos 3 y 4.

La programación incluye competencias deportivas, conciertos y desfiles - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Los sectores donde se aplica la restricción son:

Avenida Paralela desde un sector que es conocido como Ondas de Otún hasta la calle 37A en ambos sentidos.

Centro Histórico en el polígono que se forma hacia el norte con la avenida Gilberto Alzate Avendaño, sin incluirla; al sur con la carrera 23, por el oriente con la calle 32 y en el occidente con la calle 19.

Avenida Kevin Ángel desde el intercambiador vial en la entrada del barrio La Carola hasta la glorieta de acceso al sector de Castilla.

Avenida Santander desde el CAI en la calle 64A hasta la calle 33 en el sentido Cable - Centro. También entre el Parque Fundadores y la calle 65 en el carril contrario.

En el caso de los taxis no pueden circular las placas terminadas en 3 y 4. Los únicos que están autorizados para laborar este martes son los dígitos 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 y 2.

El decreto que regula esta medida indica que los automotores que tengan pico y placa, únicamente pueden circular de 9 a 10 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde para llevar o retirar los automotores de los talleres y la realización del mantenimiento.

Los infractores de la medida del pico y placa en Manizales serán sancionados con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes y con la inmovilización del vehículo.

la restricción va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en jornada continua. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

En lo que se refiere a los motociclistas se recuerda que pueden circular sin restricciones durante el día, aunque después de las 11:30 de la noche tienen prohibida su movilización, porque para hacerlo es indispensable realizar la solicitud de un permiso especial en la Secretaría de Movilidad en la que se deben adjuntar todos los comprobantes laborales que justifiquen ese horario.

El Cable Aéreo, que une a Manizales con Villamaría, cuenta con estaciones en Fundadores, La Fuente, Los Cámbulos y el vecino municipio; este medio de transporte opera de 6 de la mañana a 10 de la noche en jornada continua.

Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, contó su versión ante escándalo con una ciudadana

Un verdadero escándalo se vivió en Manizales, tras conocerse una denuncia que hizo la comunicadora Alexandra Franco Muñoz, en contra del alcalde de esa ciudad, Carlos Mario Marín Correa. Por medio de su cuenta de Twitter, la mujer señaló que el funcionario la persiguió desde el sector de Santander hasta Ravasco, en una camioneta de placas IFM419.

“En una curva muy estrecha había una camioneta muy mal parqueada y yo me asomé y dije: tan mal parqueado, pero yo iba en el asiento de copiloto, cuando me doy cuenta de que el que se estaba bajando del carro era el alcalde. Después él se vino detrás y en un lugar que yo me bajé, él también lo hizo y me dijo: en qué le puedo servir, en qué le puedo servir y después me dijo: o es que está borracha, va borracha”, le contó Franco a SEMANA.

Sin embargo, Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, contó que quiso conocer la razón del disgusto de la ciudadana, pero no fue posible. Le ofreció disculpas y aseguró que su única intención al bajarse del vehículo era dialogar con ella.

“Yo me estaba montando al carro, ella bajó la ventana y me empezó a gritar, a decirme de todo. Simplemente, decirle, si le disgustó que yo le haya dicho, en qué le puedo servir, le pido disculpas por eso. Ella estaba diciendo que yo la perseguía, pero eso nunca pasó. En el video se muestra que yo nunca alcé la voz”, dijo el alcalde.

Alcalde es denunciado en redes sociales por intimidar a una mujer en una vía pública. - Foto: Cortesía

La mujer aseguró que, con esa actitud del mandatario, ella no se iba a poner a dialogar, debido a que para ella no era la correcta. La comunicadora iba en compañía de su madre, quién grabó lo que sucedía; mientras tanto, su hermana de 13 años de edad rompió en llanto por cuenta de la situación.

La comunicadora dejó claro que, si algo le llega a pasar a su familia, es por culpa del alcalde Carlos Mario Marín. “No puedo creer que un alcalde como Carlos Mario Marín se atreva a intimidar a las mujeres así”, escribió.

Por su parte, el columnista Camilo Vallejo se pronunció al respecto. “Esta denuncia es grave. Debe ser tenida en cuenta por las entidades de control disciplinario. En ella se dice que el alcalde de Manizales en su carro, con sus escoltas, habría asumido una función intimidante en el espacio público contra las ciudadanas”, escribió en su cuenta de Twitter.