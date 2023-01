Ibagué le apunta a la movilidad sostenible con el Sistema Público de Bicicletas que empezará a funcionar en febrero

La empresa Activa-T SAS que tiene su sede en el municipio de Cota, Cundinamarca, será la encargada de operar y administrar el Sistema Público de Bicicletas en la ciudad de Ibagué, tras la adjudicación del contrato por parte de la Alcaldía Municipal con un valor de 415 millones de pesos.

Durante varios meses se ha estado estructurando esta iniciativa desde la administración de la capital tolimense, que busca brindar a sus habitantes el préstamo de 85 bicicletas, de las cuales 69 son convencionales y 16 de pedaleo asistido, que incorporarán el sistema Dockless en el que se pueden bloquear automáticamente con candados inteligentes y en todo momento pueden ser ubicadas por georreferenciación satelital a través de una aplicación móvil.

El programa de Ibagué busca brindar a sus habitantes el préstamo de 85 bicicletas, de las cuales 69 son convencionales y 16 de pedaleo asistido - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

El gerente de Infibagué, Felipe Roberto Larrota García, destacó la disposición de la Alcaldía para fomentar la movilidad sostenible y la modernización de las vías para una conexión más eficaz. “Ibagué fue escogida entre 19 ciudades de Latinoamérica y es gratificante ver el avance de este proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional”, precisó.

Su funcionamiento comenzará este próximo mes de febrero con ocho estaciones que estarán disponibles en las siguientes zonas del Centro de Ibagué: Parques del Agua, Belén y Murillo Toro; CAM de La Pola, Plaza de Bolívar, Panóptico, Gestora Urbana y la Terminal de Transportes.

Por su parte, el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez Lozano, indicó que este sistema hace parte del Plan Integral de Movilidad Sostenible con el cual se buscará fortalecer la seguridad vial, realizando campañas de sensibilización y señalización vertical con 200 nuevos dispositivos, mientras que en la horizontal se demarcarán 50 kilómetros, especialmente en las zonas escolares.

“Manejaremos para esta vigencia unos proyectos de inversión como la innovación tecnológica para la prestación de servicios de calidad. Es un plan ambicioso que busca impactar en la movilidad de la ciudad de Ibagué; además, estamos convencidos que con las inversiones propuestas llegaremos a las metas del Plan de Desarrollo”, manifestó.

Entre las medidas que se buscan implementar para este año estaría la modernización de los 94 puntos que hacen parte de la red de semáforos y la reparación de la malla vial de la ciudad, con un crédito de 100.000 millones de pesos que se adelantará a través del Servicio Estratégico de Transporte Público, (SETP).

Pero además hay serios problemas para los conductores que acostumbran a dejar sus vehículos parqueados en lugares prohibidos de la ciudad de Ibagué, donde meterán en cintura a los infractores con 30 nuevos integrantes del Cuerpo de Agentes de Tránsito, quienes velarán por que se recupere el espacio público para garantizar la movilidad.

“Quién no ha dicho: “no me demoro”, “regáleme cinco minutos”, “acabo de llegar”, “pero es que estaba aquí no más”. Ninguna frase justifica el mal parqueo, si dejamos nuestro vehículo o motocicleta en la vía, generaremos congestión. ¡La calle no es un parqueadero!”, se indica desde la Alcaldía de Ibagué.

Uno de los principales problemas de la capital tolimense es precisamente el mal parqueo en el que carros y motos ocupan carriles enteros de las avenidas más importantes como la Ricaurte, Mirolindo, Ambalá, Guabinal o la 15, además de calles como la 10, 37, 60 y 16; así como las carreras 3, 5, 15 y 17 o la Vía Cañaveral, entre otras.

No solo se entorpece el flujo vehIcular por cuenta del mal parqueo, sino que se hace insegura la circulación para los peatones, porque continuamente deben descender a la calle, debido a que las aceras están ocupadas y literalmente bloqueadas con automóviles, motocicletas y hasta puestos de comercio informal.

¡La calle no es un parqueadero!", se indica desde la Alcaldía de Ibagué, donde buscan mejorar la movilidad. - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

A través de sus redes sociales, la Alcaldía de Ibagué ha lanzado el siguiente mensaje con el objetivo de crear conciencia entre los ciudadanos: ”¡NO MÁS ! Tu carro o motocicleta no pueden estacionarse en la vía o en el andén. #NiUnMomentico permitimos el mal parqueo, estamos recuperando el espacio de todos. La carrera Quinta y la avenida Guabinal no son parqueaderos públicos”.

Entre las jornadas de control que se están adelantando se encuentra también la revisión de documentos como el seguro obligatorio, SOAT, la licencia de conducción y la revisión técnico mecánica; aclarando a los ciudadanos que en el caso de no tenerlos se procederá con la inmovilización del automotor en compañía de la Policía Nacional.