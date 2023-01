Los trabajos en la glorieta de Mirolindo en Ibagué, generan gran congestión vehicular

En la ciudad de Ibagué avanza el proceso de recuperación de la malla vial, el cual incluye la aplicación de asfalto sobre 4.040 metros cuadrados.

Una de las zonas que se interviene es la glorieta Mirolindo, donde los trabajos han incrementado la congestión vehicular, especialmente en las denominadas horas pico.

Son constantes los operativos para el control vial en la ciudad de Ibagué - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

Con relación a la fecha de culminación de los trabajos en este sector de la ciudad, desde la Alcaldía de Ibagué aclararon que se espera finalizar en le próximos días siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

La intervención vial incluye el sector comprendido entre las calles 60 y 80, donde se rehabilitaron 11.500 metros cuadrados. En este tramo, durante las próximas semanas, adelantarán la construcción de las cunetas.

Para controlar el tráfico vehicular en la zona, la administración municipal dispuso de una constante presencia de controladores de tráfico y agentes de tránsito. “La ciudadanía debe tomar rutas alternas. Los que se desplacen del Centro a Picaleña o Arboleda del Campestre, podrán hacerlo por la variante; y aquellos que se dirijan por la calle 60 tomen la vía que conduce hacia El Salado y el corredor vial del aeropuerto Perales”, explicó Fabián Tinoco, director operativo de la Secretaría de Movilidad.

En Ibagué comienzan en firme los operativos contra el mal parqueo de carros y motocicletas

Hay serios problemas para los conductores que acostumbran a dejar sus vehículos parqueados en lugares prohibidos de la ciudad de Ibagué, donde meterán en cintura a los infractores con 30 nuevos integrantes del Cuerpo de Agentes de Tránsito, quienes velarán porque se recupere el espacio público para garantizar la movilidad.

“Quién no ha dicho: ‘No me demoro’, ‘regáleme cinco minutos’, cabo de llegar’, ‘pero es que estaba aquí no más’. Ninguna frase justifica el mal parqueo, si dejamos nuestro vehículo o motocicleta en la vía, generaremos congestión. ¡La calle no es un parqueadero!”, se indica desde la Alcaldía de Ibagué.

A Ibagué llegarán 30 nuevos integrantes del Cuerpo de Agentes de Tránsito - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

Uno de los principales problemas de la capital tolimense es precisamente el mal parqueo en el que carros y motos ocupan carriles enteros de las avenidas más importantes como la Ricaurte, Mirolindo, Ambalá, Guabinal o la 15, además de calles como la 10, 37, 60 y 16; así como las carreras 3, 5, 15 y 17 o la Vía Cañaveral, entre otras.

Pero no solo se entorpece el flujo vehicular por cuenta del mal parqueo, sino que se hace insegura la circulación para los peatones porque continuamente deben descender a la calle, debido a que las aceras están ocupadas y literalmente bloqueadas con automóviles, motocicletas y hasta puestos de comercio informal.

Por medio de sus redes sociales, la Alcaldía de Ibagué ha lanzado el siguiente mensaje con el objetivo de crear conciencia entre los ciudadanos: ”¡NO MÁS ! Tu carro o motocicleta no pueden estacionarse en la vía o en el andén.

“#NiUnMomentico permitimos el mal parqueo, estamos recuperando el espacio de todos. La carrera Quinta y la avenida Guabinal no son parqueaderos públicos”. Entre las jornadas de control que se están adelantando se encuentra también la revisión de documentos como el seguro obligatorio, Soat, la licencia de conducción y la revisión técnicomecánica; aclarando a los ciudadanos que en el caso de no tenerlos se procederá con la inmovilización del automotor en compañía de la Policía Nacional.

¡La calle no es un parqueadero!" se indica desde la Alcaldía de Ibagué. - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

Sobre este asunto, el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez Lozano, indicó que se implementará el Plan Integral de Movilidad Sostenible con el funcionamiento del Sistema Público de Bicicletas y se buscará fortalecer la seguridad vial con campañas de sensibilización.

También se continuará con las labores de señalización vertical con 200 nuevos dispositivos y horizontal con 50 kilómetros demarcados, especialmente en las zonas escolares. “Manejaremos para esta vigencia unos proyectos de inversión como la innovación tecnológica para la prestación de servicios de calidad”.