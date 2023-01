Con un aerosol rayaron un carro mal parqueado en Ibagué. ¿Qué decía el mensaje?

Un nuevo caso de intolerancia se registró esta vez en Ibagué y ha sido denunciado por la víctima de los hechos a través de las redes sociales. La mujer asegura que dejó parqueado su carro en un lugar donde no estorbaba a nadie y fue pintado con un aerosol por un hombre que, al parecer, vivía en la casa frente a donde lo había dejado estacionado.

El caso se conoció a través de Facebook y la víctima puntualizó que todo tuvo lugar en el barrio Cádiz, donde acostumbra a parquear su carro cuando va a iniciar su jornada laboral.

“Como todos los días, me acerqué al punto donde normalmente estaciono el carro, pero al llegar me di cuenta de que había otro parqueado. Me dirigí a otra esquina y todo estaba lleno de carros y motos, hasta que encontré un punto donde poder dejar mi vehículo sin entorpecer o afectar a nadie”, dijo Stefany Bohórquez, la propietaria del vehículo.

La mujer contó que después de su día de trabajo, salió a la calle a buscar su carro y a medida que se acercaba notaba que una gran multitud de personas rodeaban su vehículo color blanco, sin saber la sorpresa que la esperaba.

“Salgo de mi horario para ir a almorzar y encuentro alrededor de mi carro a 5 policías y gente mirando. Al observarlo me doy cuenta de que con aerosol me le habían escrito palabras ‘mal parqueado’, ‘respete’ e imágenes en el parabrisas”, siguió relatando la mujer.

Un grupo de jóvenes que estaba en el lugar aseguró tener en video grabado al responsable del hecho y esa fue una doble sorpresa, se trataba de un señor de edad que había salido a la puerta de su casa y con aerosol en mano procedió a pintar el vehículo.

El adulto mayor fue grabado pintando el carro con aerosol. - Foto: Tomada de Facebook Stefany Bohorquez

Así fue el video que delató al culpable de aquel acto de vandalismo que causo gracia a muchos en ese momento. En las imágenes se observa a un señor de cabello blanco que vestía pantalón jean azul y camisa azul a cuadros.

La mujer dijo que en medio de la confusión por los hechos otra mujer se acercó a preguntar qué había sucedido y cuando el hombre señalado respondió pudo darse cuenta de que era su hija, pero en vez de tomarse la situación en serio se echó a reír a carcajadas con el hombre.

“Luego llegó alguien que decía ser la hija del señor y en tono de burla pregunta qué sucedió. El señor Ludwig Clausen, en tono en burla, responde: ‘Que me traiga un abogado’. Los dos terminaron riéndose”.

Según la mujer el hombre dijo que no responderá por los actos. - Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

La mujer dueña del vehículo aseguró que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía “por daño en bien ajeno y por vandalismo”.

Se enfrentaron a puños

Otro caso de intolerancia se registró entre conductores en la capital vallecaucana. Esta vez, quedó en evidencia a través de un video de la ciudadanía, cuando dos conductores, uno de taxi y el otro de vehículo particular, se enfrentaron en plena vía, específicamente en la carretera que va hacia la Buitrera, al sur de Cali.

El video fue grabado por un ciudadano que iba a bordo de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

Posteriormente, en la discusión se ve a los conductores debatiendo sobre lo sucedido; de un momento a otro, uno de los hombres que vestía de blanco y tenía una gorra puesta, agrede con la mano al otro ciudadano que tenía camiseta azul, quien se echó para atrás, respiró profundo y no dudó en responder, y se le fue encima a golpes.

Momento exacto en el que los conductores iniciaron a agredirse físicamente. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

En medio de la euforia y rabia, mientras peleaban en la calle, el tráfico se paralizó. El clip da cuenta de la grave situación que protagonizaron ambos sujetos, quienes hasta cayeron al suelo en medio de un charco y uno de los hombres, de un momento a otro, sacó un machete, pero después lo lanzó sin hacerle daño con este a su contendiente.

Luego de ver que la situación se estaba tornando cada vez más caldeada, aparecieron dos hombres a separar a los ciudadanos.

Hasta el momento, se desconoce si llegaron a un acuerdo. Mientras que las autoridades no tienen ningún reporte de esta situación.

Los dos hombres se fueron a los golpes hasta en el suelo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Intolerancia total. Todos se creen más que otros porque llevan consigo algún tipo de arma y piensan que siempre les van a comer de cuento”; “esas personas que solo se ríen y gozan de ver eso, qué tristeza”; “mis respetos para el de azul, así es que se pelea, como hombre. Otro le quita el machete y le da con el mismo y él no”; “las personas que acudieron a separarlos eso está bien hecho, dejemos ese cuento de que yo en eso no me meto, no podemos dejar que haya un muerto cuando podemos actuar en son de paz”. Han sido algunos de los comentarios.