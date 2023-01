Imágenes indignantes: con una manguera, hombre arrojó agua a un habitante de calle: “¿Te vas a mover?”

Indignación y reacciones encontradas ha despertado el proceder de un hombre en una calle de San Francisco, Estados Unidos, luego de que sin compasión tomara una manguera y la apuntara contra una habitante de calle que estaba en frente de su negocio. Según medios locales, se trata del dueño de una galería de arte californiana en una jornada que rodeaba los 10 grados centígrados.

El episodio se registró en pleno invierno, y cuando hace solo semanas ese país y Canadá hacían frente a uno de los temporales más extremos que había dejado hasta el cierre de 2022 casi 30 muertos, solo en el condado de Erie, Nueva York. En el video, que se viralizó en redes sociales, se observa al propietario del sitio enojado e insistiendo a la persona sin hogar para que se parara y se fuera de allí.

La escena se registró en San Francisco, Estados Unidos (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Srdjanns74

“¡Muévete! ¡Muévete! ¿Te vas a mover?”, dijo quien fue identificado como Collier Gwin, director del establecimiento ubicado en el barrio de Jackson Square. A la habitante de calle se le escucha gritar, mientras el hombre (a escasos metros) continúa rociándola y señalándole el lado izquierdo de la calle, como indicación para que se retire de la zona.

La defensa del individuo

En entrevista con San Francisco Chronicle, Gwin reconoció ser él quien aparecía en las imágenes, pero justificó su proceder ante la supuesta negativa que dio la mujer para ubicarse en otro lugar. Según su relato, la persona sin hogar, que sería conocida como Cora, adoptó una posición agresiva contra él.

Según el propietario del local, la mujer lo había insultado previamente. - Foto: Twitter @ClownWorld_

“Dije que tienes que moverte. No puedo limpiar la calle, muévase hacia abajo (...). Empieza a gritar cosas beligerantes, a escupir, a gritarme. En ese momento estaba tan fuera de control, la rocío con la manguera y le digo muévete, muévete. Te ayudaré”, señaló Gwin.

Un día después de ocurridos los hechos; el director de la Junta de Supervisores (que alberga la zona en cuestión), Aaron Peskin, reprochó el actuar del dueño de la galería. “No me importa cuán frustrado esté alguien, esta no es la forma en que los seres humanos tratan a otros seres humanos (...). Es desmesurado, es abuso”, recogió el medio anteriormente mencionado.

Entre tanto, Gwin no lamentó lo sucedido y aseguró que, previamente, había intentado ayudar a la mujer en varias ocasiones aunque, según él, todo había sido en vano. “Rociarla no es la solución, pero fue algo que la despertó y la calmó (...); entonces, ¿lo siento? Solo lamento que (...) mi manera de ayudarla no haya logrado nada”, aseguró.

Indignación en redes sociales

En redes sociales se generó todo un debate, luego de que varias personas hicieran eco de las imágenes. Así como hubo quienes condenaron la manera en que actuó Gwin, otros lo defendieron y aseguraron que se ponían en la posición del propietario del local.

En redes sociales varios internautas condenaron el actuar contra la mujer habitante de calle (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / carolthacker

“¡Incluso si tiene razón, es una vida humana y sobre todo una vida humana es lo que importa! ¡Ahora la galería va a sufrir las consecuencias lógicas!”, “Este tipo debe ser castigado y debe ofrecer reparación a la mujer. Una prueba más de la gente violenta, clasista y misógina del llamado ‘mercado del arte’”, “Creo que hay mejores formas. La Policía debería de retirar a la persona en cuestión; lo del vídeo ya es humillante”.

En oposición, otro comentario decía: “No digo que sea correcto, pero cuando nadie quiere sentarse en el patio de su negocio porque las personas sin hogar están tirando un basurero a 3 pies de distancia (...), puedo entender tratar de disuadirlos de acampar afuera”. En uno de los videos que circula en Twitter la escena ha sido reproducida en más de 12 millones de ocasiones y suscitado miles de reacciones.