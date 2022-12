Manizales levanta el pico y placa para taxis: conozca los detalles de la medida

Este 7 de diciembre, los taxistas no tienen restricciones para trabajar.

Con el objetivo de garantizar una adecuada prestación del servicio de taxi en Manizales, la Alcaldía, por intermedio de la Secretaría de Movilidad, determinó levantar la medida del pico y placa para estos transportadores durante este miércoles 7 de diciembre.

Desde la administración local indicaron que la decisión se toma teniendo en cuenta la alta demanda de servicio que se tiene habitualmente en esta fecha, que da inicio a las celebraciones de la Navidad, fin de año y, en el caso de esta ciudad, a las actividades de la Feria.

Los taxistas pueden trabajar este 7 de diciembre todo el día, sin ninguna restricción, y nuevamente el pico y placa para ellos se aplica el 8 de diciembre, cuando no podrán trabajar los vehículos terminados en los dígitos 7 y 8; es decir que podrán salir los números 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Adicional a esta fecha, la Secretaría de Movilidad determinó que el pico y placa para los taxis se levanta en las siguientes fechas: 24, 25 y 31 de diciembre. A estos días se suman los días viernes, sábados y domingos del presente mes de diciembre después de las 5 de la tarde.

“Teniendo en cuenta que en este último periodo del año se contemplan distintas actividades que impactarán en la demanda del servicio de taxis en Manizales, es necesario suspender la medida de pico y placa para esta modalidad de transporte y así garantizar suficientes vehículos para los usuarios”, señaló Rafael Felipe Cardona Orozco, jefe de la Unidad Técnica de la Secretaría de Movilidad.

Los taxis en Manizales cuando tienen pico y placa pueden llevar los vehículos a los talleres entre las 8 y las 9 de la mañana y retirarlos de los mismos entre las 4 y las 5 de la tarde.

En el caso de los vehículos particulares, no se tiene ninguna novedad para su circulación; por eso, este 7 de diciembre no pueden circular hasta las 8 de la noche en jornada continua, los automotores con placas terminadas en los números 5 y 6. El jueves festivo 8 de diciembre no se aplica la medida y el viernes regresa para los dígitos 9 y 0.

Las zonas del pico y placa para los particulares son:

Avenida Paralela desde un sector que es conocido como Ondas de Otún hasta la calle 37A en ambos sentidos.

Centro Histórico en el polígono que se forma hacia el norte con la avenida Gilberto Alzate Avendaño, sin incluirla; al sur con la carrera 23, por el oriente con la calle 32 y en el occidente con la calle 19.

Avenida Kevin Ángel desde el intercambiador vial en la entrada del barrio La Carola hasta la glorieta de acceso al sector de Castilla. - Avenida Santander desde el CAI en la calle 64A hasta la calle 33 en el sentido Cable - Centro. También entre el Parque Fundadores y la calle 65 en el carril contrario.

En lo que se refiere a los motociclistas, se recuerda que pueden circular sin restricciones durante el día, aunque después de las 11:30 de la noche tienen prohibida su movilización.

El Cable Aéreo que une a Manizales con Villamaría, cuenta con estaciones en Fundadores, La Fuente, Los Cámbulos y el vecino municipio; este medio de transporte opera de 6 de la mañana a 10 de la noche en jornada continua.

De otro lado los buses, busetas y colectivos, no tienen permitido realizar los recorridos con sobrecupo.

Desde la Secretaría de Movilidad resaltaron que los infractores de la medida del pico y placa serán sancionados con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes y con la inmovilización del vehículo.