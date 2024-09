Habla dueña del pitbull abatido por policía y confiesa qué pasó en realidad: “Era él o nosotros”

“Si el policía no se mete, yo no estaría, creo yo, contando la historia. Yo me encontraba sola con mi bebé de 14 meses. Tengo mucho que agradecerle al patrullero, porque fue el único que tuvo el valor de meterse con un perro que ya estaba agresivo, atacándome, y no lo pensó y se metió”, indicó.