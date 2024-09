Impactante robo en Medellín: ladrón arrastró varios metros a una mujer para arrebatarle su bolso

En un video quedó captado un impresionante de robo en la ciudad de Medellín ocurrido el pasado 13 de septiembre: un delincuente no tuvo piedad y arrastró por la calle a una mujer de 22 años para quedarse con sus pertenencias. Las imágenes causan impresión en internet.

En conversación con la periodista Érika Zapata, de Noticias Caracol, ella narró el dramático suceso: “Yo no sabía qué pensar. Dije: ‘me están robando’. Pero no sabía por qué me arrastró. Él era agarrado del bolso y el bolso agarrado a mi brazo”.