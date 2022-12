Polémica: El intercambiador de Los Cedros en Manizales se quedó sin trabajadores; la Alcaldía dice que hay cambio de contratista

Vecinos de los Cedros informan que desde ayer, no hay nadie trabajando en la Obra del Intercambiador de los Cedros.



Se va a cumplir un año el próximo 29 de diciembre y la obra no avanza, solo va en el 5%.



Esto no es serio Secretario de Obras. Exigimos el avance de obra YA!. pic.twitter.com/cAoTKfdiCE