Destapan audio de pelea entre Jon Sonen y empleado: “Si te pago la seguridad social, vas a estar bacaneado”

La grabación mostraría que el cartagenero reconoce que no le pagó esta obligación al trabajador.

Jon Sonen, reconocido empresario colombiano, se convirtió en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales debido a que se difundió un video en el que una de sus exempleadas le reclamó el pago de las prestaciones laborales, puesto que manifestó que la empresa le debía cerca de dos millones de pesos.

En la pieza audiovisual se puede apreciar el momento exacto en el que la mujer, que tenía en brazos a su bebé de dos años, entra a una de las famosas tiendas del cartagenero y empieza gritar. Asimismo, las imágenes muestran que dos agentes de la Policía Metropolitana tuvieron que sacarla esposada.

“Están completamente canceladas las deudas. No desde ayer, no desde hace una semana, sino desde hace más de tres meses. Las pruebas lo dicen porque hay que hablar con hechos”, manifestó Sonen, que recibió cientos de críticas.

Tras la viralización que tuvo la grabación, Pedro Ruíz, otro exfuncionario del reconocido empresario, no dejó pasar por alto este hecho y aseguró que vivió una situación similar cuando trabajó en esa compañía, donde estuvo por alrededor de siete años.

El hombre, de igual manera, afirmó en W Radio que apenas se dio cuenta de las anomalías en sus pagos fue a confrontar a Sonen, quien lo calificó de mentiroso y de ser un empleado flojo.

“Se presentaron en el año 2018 las inconsistencias en el pago de la seguridad social. Ese año completo no se pagó. El 2019 siguió la misma inconsistencia. He ahí las inconformidades que presenté con el señor Jon Sonen”, indicó inicialmente.

Ruiz también aprovechó el diálogo con la emisora para revelar el audio de una fuerte pelea que tuvo con el empresario cartagenero luego de que le pidiera que cumpliera con sus obligaciones laborales.

- P. R.: tiene que responder por las obligaciones de nosotros. ¿Usted está cumpliendo? No está cumpliendo. Yo me veo ahogado, lo que pasa es que aquí nadie tiene los pantalones para decirle esas cosas a usted.

- J. S.: usted no está ahogado. Se enferma, le da un dolor de estómago y dice: ‘Estoy grave’.

- P. R.: yo necesito que usted me pague mi seguridad social porque no puedo seguir trabajando.

- J. S.: no, no. Si yo te la pago, también vas a estar bacaneado. Así yo te pague la seguridad social, la raíz de tu problema es que no tienes disposición ni actitud para nada.

- P. R.: póngame todo al día para que me sienta tranquilo de que mis hijos tienen un seguro.

Con respecto a estas denuncias y al cierre de su tienda en Cartagena, el reconocido empresario explicó que nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones con los empleados, ni siquiera durante la emergencia sanitaria del año 2020.

“Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A los empleados se les brindan todas las garantías. A esta señora no solo se le respetaron en tiempos de pandemia, donde se le guardó su puesto de trabajo. sino que en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy, por una demanda, quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, sentenció.