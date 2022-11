MinTrabajo criticó a la Policía por el trato a una ex-empleada de Jon Sonen en Cartagena

Bastante molesta se mostró la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por lo sucedido recientemente en la ciudad de Cartagena con el almacén Jon Sonen, donde una mujer denunció fue a reclamar la liquidación que le debían hace más de dos años y terminó siendo sacada del lugar por la Policía, esposada, pese a que estaba en compañía de una menor de edad.

Ramírez Ríos aseguró que luego de atender el caso, se pudo constatar que efectivamente sí existieron irregularidades con la contratación y desvinculación laboral de Norelys Álvarez, la persona que aparece reclamando su dinero en el video, y que esto es el reflejo de muchas injusticias que se cometen a diario con los trabajadores, no solo en Cartagena, sino en todo el país.

“El Ministerio del Trabajo lo ha dicho desde el principio, se acaba el silencio que hay frente a las violaciones de los derechos para los trabajadores y trabajadoras del país, el caso de Cartagena es un ejemplo, donde hay una trabajadora con la cual nosotros pudimos verificar que efectivamente había una deuda con el pago de su liquidación”, dijo la Ministra de Trabajo.

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

Agregó que “frente a esto, teniendo en cuenta la actitud agresiva y grotesca con la que la empresa acudió, además pudimos verificar que hay otros trabajadores que no cumplen con las normas para ser contratados, tomamos la decisión de cerrar de manera preventiva hasta que los dueños de la empresa cumplan con lo estipulado en la norma”.

Este caso sucedió el pasado lunes -28 de noviembre- cuando una mujer se presentó en el local de una exclusiva tienda de ropa, ubicada en el centro comercial La Serrezuela, en Cartagena, para hablar con el administrador sobre el pago de su liquidación, porque entre 2019 y 2020 estuvo laborando allí, pero a la fecha no ha recibido el incentivo. A raíz del incumplimiento y vulneración de sus derechos laborales por parte de la empresa, la mujer decidió hacer pública su denuncia.

Este caso fue dado a conocer por el mismo presidente, Gustavo Petro, y tuvo la atención inmediata del Ministerio del Trabajo, quienes tras varias averiguaciones, en la mañana de ayer martes, llegaron hasta las instalaciones de la tienda Jon Sonen y la sellaron de manera indefinida.

“De esta forma, el mensaje que queremos enviar es de que hay que cumplir. Tenemos un gran número de denuncias en la página del ministerio y todas ellas están centradas en que no se pagan los salarios, en la manera de contratación, en que no tienen seguridad social, en que no hay afiliación a riesgos profesionales y a un trato inhumano por parte de estas empresas, que están siendo denunciadas”, agregó Gloria Inés Ramírez.

La Ministra del Trabajo aprovechó este incidente para enviar un mensaje a la fuerza pública, especialmente a la Policía, a quienes dijo que esta no es la forma de actuar, ya que su función es garantizar los derechos y la imparcialidad en cualquier tipo de incidente que atienda. Además, no compartió que la mujer fuera sacada con esposas de este lugar, sabiendo que estaba acompañada por una menor de edad.

“Finalmente quiero hacer un llamado a la fuerza pública, porque ese no es el trato, esa no es la forma de tratar a una mujer que tiene una niña y que lo que está haciendo es pidiendo, de muy buena forma, que le paguen sus prestaciones, porque no tiene con qué subsistir”, agregó.

Por este mismo caso, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra agentes por establecer de la Policía Metropolitana de Cartagena, por un presunto abuso de autoridad durante un procedimiento en un establecimiento de comercio ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

¿Qué dicen los dueños de Jon Sonen?

Por medio de un vídeo en la cuenta oficial de la marca, el propietario Jon Sonen, reveló su versión de los hechos ante las denuncias interpuestas por Norelys Álvarez. “Las redes sociales están invadidas con noticias que escuchamos de una parte y no hemos escuchado la otra. Se presentó un evento realmente lamentable en Cartagena en uno de nuestros puntos de venta”, sostuvo.

Según el empresario y diseñador, a la fecha ya le fue consignada una suma de 3 millones de pesos, sin embargo, debido al proceso legal que se encuentra abierto, este dinero se encuentra retenido. “Están completamente canceladas ―la deuda―, no desde ayer, no desde hace una semana; hace más de tres meses. Las pruebas lo dicen porque hay que hablar con hechos”, aseveró.

Según el documento expuesto por Sonen, el pago fue realizado el pasado 15 de septiembre del 2022, mismo mes donde fue interpuesta la demanda por parte de Norelys Álvarez. “A través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso. Ella dice que se deben dos millones, el recibo está por tres millones de pesos”, señaló.