Aterrador: habitante de calle entró a una casa y abusó de una joven en Envigado

La Policía Nacional confirmó que una joven de 19 años fue víctima de abuso sexual violento por parte de un habitante de calle en el municipio de Envigado, ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Además, un menor de 8 años fue amordazado por el delincuente.

El hecho se presentó en las últimas horas en el barrio El Dorado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, por medio de la línea de emergencia 123, se dio cuenta de la emergencia. Al otro lado del teléfono estaba la progenitora de la víctima.

Al parecer, el hombre estaba pidiendo ropa en el sector y la mujer se conmovió con su historia. Ella tomó la decisión de abrir la puerta, mientras buscaba algo para ofrecerle. En ese instante, el señor ingresó al apartamento sin tener autorización de la familia.

Presuntamente, tomó por la fuerza a las dos personas que estaban dentro del inmueble: la joven y su hermano de 8 años. Al niño lo encerró en un baño y a la mujer la obligó a sostener relaciones sexuales, mientras la intimidaba con un arma blanca.

El hombre intimidó a las víctimas con un cuchillo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez logró el objetivo que se planteó, salió corriendo del apartamento. Su huida quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona. Con el material recopilado por las autoridades judiciales se está tratando de localizar para que responda por el delito.

La comandante del distro número siete de la Policía Nacional, coronel Diana Jiménez Velásquez, contó que, una vez recibieron la alerta, las unidades de la institución se desplazaron hacia el sector referenciado para poder atender a los afectados.

Cuando se verificó la emergencia, se trasladó a la víctima hacia el hospital Manuel Uribe Ángel, donde se confirmó lo informado por la familia. En ese lugar se activó el protocolo y se desplegó un operativo por toda la subregión para encontrar al habitante de calle.

No es la primera vez que se denuncian estos casos en Envigado. De acuerdo con los datos Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, hubo 108 alertas.

La víctima fue atendida en el hospital de Envigado, Antioquia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los delitos que se presentaron con mayor frecuencia fueron pornografía con menores de edad, actos sexuales con menores de 14 años, acoso sexual, acceso carnal violento y acto sexual violento, entro otros escenarios que investiga la Fiscalía General de la Nación.

Aunque los números presentados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son más escandalosos. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022, en los municipios del Valle de Aburrá realizaron 843 exámenes por presuntos delitos sexuales.

Por otro lado, varias mujeres contaron sus casos de acoso y abuso sexual por parte de un conductor de aplicaciones que opera en la ciudad de Medellín (Antioquia). Las víctimas contaron sus casos en redes sociales, asegurando que el sujeto cambia de perfil y número de placa de manera constante.

Una de las denunciantes, identificada como Valentina Echeverry, relató en su cuenta de Instagram el terrible suceso por el que tuvo que pasar.

Mujeres denuncian ser víctimas de abuso sexual dentro de carros en Medellín. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Me acabé de bajar de un InDriver; estaba en el Valle de Aburrá y lo pedí para mi casa, es un viaje de cinco minutos. Me iba a bajar, pero él me siguió hablando y yo nunca dejo a la gente hablando sola, me parece maluco, pero alcancé a abrir la puerta”, contó inicialmente.

Seguidamente, relató que el conductor le empezó a preguntar cómo se sentía y que si estaba relajada. “Le respondí que no y me dijo que estaba tensionada, que me dejara correr el pelo, y yo como una idiota me puse a hacer todo lo que me estaba pidiendo, pero yo tenía mucho miedo porque ya estaba raro”, narró Valentina.