A la cárcel hombre acusado de abusar sexualmente de tres niñas en Medellín; al parecer, las había amenazado de muerte si contaban algo

El pasado jueves 5 de enero ocurrió un hecho en el barrio Belén Aguas Frías que tiene conmocionado a todo un país. Un hombre de 65 años de edad, presuntamente, abusaba sexualmente de tres menores de 3, 9 y 12 años. El hombre era la pareja sentimental de la abuela de las tres niñas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que un juez de la República envió a prisión al hombre por los delitos de acto sexual con menor de 14 años, la cual se hizo efectiva en Medellín.

“Luego de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, le fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial que lo requería”, detalló el mayor Juan Otálvaro Pino, jefe seccional de Protección y Servicios especiales de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá.

#Atención🚨| Nuestra @PoliciaMedellin anuncia la captura del presunto abusador sexual de varias menores de edad, hechos ocurridos en el barrio Aguas Frías en la #Comuna16-Belén. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial requerida. #MedellínSegura. pic.twitter.com/nDAuJH0ZW4 — Secretaría de Seguridad y Convivencia (@seguridadmed) January 8, 2023

Comunidad trató de tomar justicia por mano en un presunto caso de abuso sexual en Medellín. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

El papá de las menores contó que todo comenzó cuando él había llegado del trabajo y se había quedado dormido. De un momento a otro, escuchó que la niña de cinco años comenzó a gritar, de inmediato se paró y vio a su otra hija de doce años tirada en el suelo sangrando. Se había hecho varias heridas en el brazo.

“Papá, no aguanto más; mi abuelo me anda tocando. Le había dado 20 mil pesos para que no dijera nada y que después le iba a dar más. Le había cogido los senos, la vagina. Ella nos reveló que la venía tocando desde que tenía seis años”, le dijo la hija a su papá.

Una de las vecinas de la vivienda, donde ocurrieron los hechos, que de hecho es muy cercana a esa familia, le contó a SEMANA que hace varios días notaba una actitud muy diferente en Natalia, la niña que se lesionó en el brazo, debido a que ya no salía de la casa y estaba deprimida. La menor era muy alegre, sociable, pero de un momento a otro comenzó a cambiar la actitud.

“El desgraciado del violador le decía a la niña de 12 años que si ella decía algo, le mataba a la hermanita de dos años, con eso él las amedrentaba y las amenazaba para que no dijeran nada, hasta que ayer la niña no soportó más, se cortó las venas y comenzó a gritar, eso fue lo que desencadenó todo. Cuando encontramos a la niña tenía todo un brazo cortado y la mamá nos contó que la otra niña de cinco años escribía cartas suicidas, que ella no quería vivir más”, relató la vecina, de quien reservamos su identidad.

Maniobras de la Policía Nacional para cuidar a un presunto violador de una agresión en Medellín. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

Agregó que cuando entró a la casa, tras escuchar el ruido, de inmediato se lanzó a pegarle al señor con otros vecinos. Sin embargo, a los minutos llegó el Esmad de la Policía y lo sacaron custodiado del barrio. Casi lo linchan, muchas personas se le fueron encima con el fin de matarlo.

En imágenes, que fueron difundidas en las redes sociales, se observa a las personas lanzando objetos, golpes y palabras de alto calibre contra el ciudadano de 62 años que, supuestamente, habría protagonizado una serie de vejámenes en el mismo sector.

Por medio de una llamada telefónica que llegó a la línea de emergencias, se advirtió de una alteración del orden público. De inmediato, se desplazaron las unidades de la Policía que estaban patrullando la situación y se encontraron con una delicada situación.

La gente quería matar a los golpes al adulto mayor que habría sido sorprendido cometiendo el presunto delito dentro de una residencia. Sin embargo, las autoridades frenaron a toda costa, lo que pudo haberse convertido en una tragedia aún más grande.