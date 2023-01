Apareció el autor del microcuento ganador en Medellín, que se volvió viral en redes sociales; contó toda la verdad

Miguel Ángel López, autor del microcuento “El monstruo de mi cuarto”, se pronunció tras lo viral que de esas letras en redes sociales. Allí mostró la dura situación que viven cientos de niños y niñas, quienes le toca vivir casi que escondidos por algunas personas adultas que están detrás de ellos para abusarlos. Muchas personas creyeron que el microcuento era una historia que vivió él, pero no fue así.

“Saludo cordialmente a todas aquellas personas que han mostrado su interés y apoyo por mi relato, pero no malinterpreten, ya que no es mi caso y quienes me conocen pueden acreditarlo. Mi madre es una hermosa administradora de empresas, soltera que siempre ha velado por mi bienestar en compañía de mis abuelos... Es lindo la preocupación, pero es solo un relato de una sociedad que le aqueja el abuso. Gracias a todos”, sostuvo el joven en redes sociales.

Tras conocerse que el texto ganador del concurso Medellín en 100 palabras, año 2022, pero que además generó mucha reflexión e impotencia entre muchas personas que se vieron identificados o vieron que es una problemática latente en nuestra sociedad, de inmediato explotaron las redes sociales para pedirle a las autoridades que investigaran el caso.

Una de las usuarias en Twitter publicó lo siguiente: “hoy queremos pedirle a @QuinteroCalle @ICBFColombia que inicie una investigación sobre el caso de “Miguel” que esta historia no solamente se quede en un cuento, sino que se puedan tomar las acciones pertinentes.

“Es importante que busquen rápidamente al menor”, sostuvo Ana María Durango.

El titular apenas resume el impacto del recorrido: “El monstruo de mi cuarto”. Así encabezó el documento que envió al concurso de cuento en 100 palabras en su versión de 2022 y, tras la puesta en escena, triunfa ampliamente en las redes sociales.

El reto del concurso era narrar, en máximo 100 palabras, una historia inédita. Entretanto, podía describir los sueños, seres queridos, amistades, miedos, anhelos, sucesos, pensamientos o sentimientos cotidianos a los que le pudiera poner nombre y plasmar sobre el papel.

En la quinta ronda que pasó, se presentaron las narraciones de los habitantes de los diez municipios que forman parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Este es el texto ganador del concurso -Medellín en 100 palabras- en la categoría juvenil.

Miguel Ángel López recreó una pesadilla que, según los ciudadanos que han pasado los ojos sobre sus letras, es parte de un aterrador paisaje al que están sometidas muchas personas dentro de los hogares antioqueños. Cada línea es estremecedora.

Su cuento fue marcado con el número 648. En el documento se lee que tiene 15 años y que vive en la comuna de Aranjuez, de la capital del departamento. El relato lo llevó al primer lugar del concurso, desde donde podrá gozar de varios beneficios literarios.

“Mi casa queda en una loma cerca a la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo”, empezó diciendo López.

“Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, el monstruo, el vigilante, el coco y muchos más. Pero mi mamá le dice amor”.

Han sido múltiples las reacciones que se han emitido en las últimas horas. Muchas personas aplauden sus capacidades escritas, otras celebran su sensibilidad para plasmar escenas, mientras que otras muestran preocupación por la realidad que describió.

La Corporación Cariño, entidad que trabaja a favor de la niñez a través de estrategias educativas y promocionales que lleven al pleno ejercicio de sus derechos en Medellín, fue una de las primeras en comentar el relato de “El monstruo de mi cuarto”.

“El abuso sexual infantil es una dolorosa realidad sufrida muchas veces en silencio. Gran porcentaje se produce en el ámbito intrafamiliar. Por eso hablemos, escuchemos, hagamos visible lo invisible”, afirmó por medio de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2022, en la ciudad de Medellín se practicaron 843 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales.