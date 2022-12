Conductor implicado en infame caso de maltrato contra un perrito en Antioquia denuncia amenazas en su contra

Mientras avanza la investigación que permita esclarecer lo que realmente ocurrió con un perrito que fue arrastrado por la camioneta de placas IMX 629, según testigos, el conductor del vehículo asegura que la situación que está viviendo “es algo que no desearía ni a su peor enemigo”.

El hombre indicó a medios de comunicación locales que el perrito era su “compañero, el perrito siempre iba conmigo, él estaba enseñado a andar en el volco; es que no era la primera vez que el venía ahí”.

La situación que ha generado indignación en el país habría ocurrido en la autopista que conduce de Medellín a Bogotá, a la altura del municipio de Marinilla, y quedó grabada en un video en el que se puede observar que el perrito de cinco años está atado a una cuerda y es arrastrado junto a la llanta trasera derecha de una camioneta con platón que al parecer iba a más de 100 kilómetros por hora.

Con relación al caso de maltrato animal registrado en #Antioquia en la vía entre El Santuario - Marinilla, #GELMA asumió la investigación para esclarecer el hecho y judicializar al presunto responsable. Hacemos un llamado a la ciudadanía para brindar información del hecho. pic.twitter.com/J6iycj5NmM — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 18, 2022

“Bendito sea el señor... el perrito se me cayó. Cuando yo vi me puse sin saber qué hacer si salir corriendo, dejarlo tirado, es que se me cerró el mundo”, le dijo el conductor a www.mioriente.com.

Expresó además que sabe que esa no fue la mejor solución. “A mí lo que me duele es que el señor que me grabó porque en vez de haberme alcanzado y decirme vea usted lleva el perrito colgando; pero lo único que hizo fue grabarme. Él dice que me tocó el pito, pero en ningún momento lo hizo o yo no escuché”.

Frente a este caso, las primeras pistas recolectadas son la información que facilitó el denunciante de los hechos, un conductor que transitaba por el lugar y que filmó un video mientras trataba de llamar la atención del hombre que manejaba el carro que llevaba el perro, al parecer, ya sin vida.

Tras esta situación comenzaron las respectivas investigaciones y el presunto maltratador dio la cara. Pero todo no ha quedado ahí. El perrito permanece en la Unidad Forense Veterinaria de la Universidad Remington, entidad que se encargará de establecer las verdaderas causas de la muerte. De acuerdo con los primeros resultados, al parecer, el canino era víctima de maltrato.

“Efectivamente tenía unas lesiones bastante sensibles por el arrastre que sufrió al ser arrastrado en el carro, pero exploramos todas las señales de los últimos momentos de este animal para dar cuenta de algún factor ambiental, de manejo, comportamental o sanitario que estuviera alrededor de los últimos minutos de vida del mismo. Los resultados del proceso de necropsia determinarán si efectivamente el animal era maltratado”, aseguró Julio Aguirre, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria UniRemington.

El hoy investigado por su parte le dijo además al medio de comunicación “andaba con el perrito porque era mi compañero y me cuidaba. En estos días yo andaba solo y me atracaron, entonces por eso andaba con él”.

Aseguró todo fue un accidente y que al perrito no le faltaba nada y que tiene otras mascotas que incluso duermen con la familia como lo hacía ‘coronel’, un criollo de 13 meses. “Se tiró o no sé qué pasó. Una muerte tan cruel, eso fue duro, nosotros lo queríamos mucho”.

“Ya he recibido amenazas, pero es que la gente no entiende que uno es una persona de bien, nunca he maltratado a los animales”, expresó a www.mioriente.com.,

Por ahora la investigación continúa y cuenta con el apoyo de uniformados de la Policía de Antioquia. No solo están revisando si hay cámaras en el recorrido sino también agrupando información de los peajes de la región.