Daniel Quintero responde al lanzamiento de cohete de Elon Musk con efusiva predicción

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se mostró efusivo por el lanzamiento del cohete Starship de la compañía que comanda el multimillonario Elon Musk, cuyo resultado fue desfavorable para sus intereses: estalló pocos segundos después de despegar.

El objetivo que tiene la organización es buscar un futuro de vida interplanetaria. Pues bien, bajo este interés, el mandatario escribió en su cuenta de Twitter que, con el suceso de este jueves 20 de abril, la humanidad está más cerca de alcanzar ese propósito.

Cuando colgó el mensaje, ya había estallado el cohete, así se lo recordaron sus seguidores en la red social. Los americanos no lo vieron como un fracaso, sino como un aprendizaje para reajustar sus protocolos e insistir: “Revisando los datos y trabajando”, dijeron.

Quintero fue más allá. Propuso que si el empresario cumple lo que prometió, encontraría una obra de escultura con su rostro donde conquiste: “Si Elon Musk logra su objetivo, habrá una estatua de él en cada planeta conquistado durante los próximos 10 mil años”.

Trino de Daniel Quintero sobre lanzamiento de cohete de Elon Musk. - Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @quinterocalle.

La publicación ha generado reacciones en todos los rincones de la política. Mientras unos concentran el debate sobre el resultado del Starship, otros lo han usado como pretexto para causar controversia sobre la gestión del mandatario de la capital de Antioquia.

Así fue la operación

Este jueves se realizó con gran expectativa el lanzamiento del cohete Starship, parte del proyecto espacial de Space X; no obstante, el hecho no resultó según lo planeado, y el vehículo espacial no tripulado, terminó por estallar apenas pocos segundos después de haber sido lanzado.

El lanzamiento de cohete Starship era el segundo intento de la empresa Space X de poner en órbita el considerado cohete más grande del mundo, cuyo diseño está previsto para el viaje de astronautas a la Luna y a Marte, en medio del ambicioso proyecto de la compañía por buscar un futuro de vida interplanetaria.

Cohete Starship, de la empresa SpaceX, explotó pocos segundos después de su lanzamiento. - Foto: AP Photo/Eric Gay

El despegue del cohete se realizó desde Starbase, la base espacial de SpaceX en Boca Chica, al sur del estado de Texas, y se cumplió pocos minutos antes de las 8:30 a.m. Aunque el procedimiento de lanzamiento del primer viaje de prueba del Starship fue considerado un éxito, en medio del vuelo, algo resultó mal, pues si bien estaba previsto que el propulsor se separara de la cápsula del cohete en un tiempo de tres minutos después del ‘despegue’, dicha sepración no tuvo lugar, y terminó derivando en la explosión del cohete.

A través de las redes sociales, la misma compañía ha comentado y lamentado el fracaso de este nuevo experimento espacial, y ha señalado que servirá como experiencia para aprender en el avance de sus propósitos.

El lanzamiento del cohete Starship, de SpaceX también despertó la curiosidad de los habitantes de la zonas cercanas en Texas, quienes acudieron al ugares próximos a la base de lanzamiento para apreciar el 'espectáculo'. - Foto: AP/ Eric Gay

“Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa”, señaló a través de sus redes sociales la compañía a través de un hilo en el que advirtió que sus expertos seguirán “revisando los datos y trabajando”, de cara aun nuevo experimento de lanzamiento espacial.

De igual modo, SpaceX se negó a ver lo ocurrido como un fracaso, y contrario a ello advirtió que “el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria”, aprovechando el escenario para felicitar a su equipo.

El lanzamiento realizado este jueves era el segundo intento de Space X por poner en órbita su cohete, luego de que el pasado lunes, fecha inicial prevista para el lanzamiento, este tuviese que ser cancelado debido a un problema técnico, llevando a que el procedimiento fuere cancelado incluso durante el ‘conteo regresivo’.

A través de las redes sociales también se conoció el pronunciamiento de Elon Musk, el dueño de la compañía, quien además de felicitar al equipo encargado del proyecto, refiriéndose al hecho como el “emocionante lanzamiento de prueba de Starship!”, también refirió que lo ocurrido servirá como aprendizaje “para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses”.