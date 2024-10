El infierno de militares en retiro que habrían sido engañados por una compañía paisa y terminaron presos de cárteles en México

El ex uniformado habría sido contratado por la estricta educación que recibió en las Fuerzas Militares. Durante el paso por la institución, enfrentó a las guerrillas más temidas del continente y escaló al grado de sargento viceprimero. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como un estratega ágil para debilitar al enemigo.

La esposa de Sáez Angulo, Jackeline del Valle Arboleda, ha emprendido una batalla legal y humanitaria para ubicarlo: “La última vez que hablé con él fue el 1 de enero de 2024. A mí me dijeron que había caído en medio de combates y asesinado por un francotirador , ¿pero cómo murió en estas condiciones si era un vigilante? Tenemos muchas dudas”.

En comunicaciones que el ex uniformado tuvo con sus allegados antes de perderse del mapa mostró señales de preocupación y evitó responder preguntas sobre cómo se encontraba: “Nos hablaba muy bajito, como si no pudiera hablar. Yo le decía que si estaba contento, pero me evadía, como si pasara algo”, dijo su esposa, Dora Úsuga Medina.