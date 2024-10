Incertidumbre por el paradero de una familia colombiana que viajó a México y desapareció en medio de un retén

“Me han hecho el favor de buscar en plataformas de migración, para saber si están detenidos o algo así, pero no hay registro de ellos. Llamé a Derechos Humanos de México, me contestó un abogado que ha sido muy amable. Me ha dicho que en el estado cercano, que es Tabasco, y su capital Villahermosa, no hay registro de ellos”, dijo.