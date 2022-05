Elecciones en Medellín: ¿Por qué un ciudadano ciego fue nombrado jurado de votación?

En la mañana de este domingo 29 de mayo, un hombre denunció a través de redes sociales que la Registraduría Nacional lo nombró presidente de una mesa de votación en la comuna 6 de Medellín, a pesar de que tiene una discapacidad visual que le impide desarrollar la labor.

Rubén Alexander Guiral Zapata narró que fue su hija quien encontró la designación faltando 24 horas para que se abrieran las urnas en el país.

Ella ingresó a la página de internet del ente civil para verificar el puesto de votación del hombre y encontraron la sorpresa: jurado de votación en la Escuela San Martín de Porres de la capital antioqueña.

A su juicio, este hecho representa una irregularidad electoral a razón de que no puede realizar las funciones de control y vigilancia en medio de la elección presidencial, como lo indica la ley.

“Esto genera una inseguridad. Invito a todos los órganos encargados de hacer control y vigilancia al proceso electoral para que hagan una investigación profunda sobre esta situación, debido a que una persona ciega no puede ser jurado de votación y no es garante de transparencia”, señaló el hombre.

Ante todo pronóstico, se presentó a tempranas horas en la mesa que le fue asignada. Sin embargo, un delegado de la Registraduría Nacional lo devolvió para su casa a raíz de su condición física.

Al parecer, alguien lo postuló en las listas que los sectores públicos y privados le suministraron a la entidad para apoyar la jornada electoral sin considerar su nula visión.

La Misión de Observación Electoral (MOE) en Antioquia ya tiene en el radar la denuncia, pero advirtió que no todas las discapacidades son incompatibles con dicha designación, especialmente desde un enfoque de los derechos.

“Cada caso se debe revisar en particular con el fin de que también puedan participar como jurados de votación en las elecciones cuando se les sea posible”, afirmó Verónica Tabares, vocera de la MOE en el departamento.

Con arengas contra Quintero, ciudadanos respaldaron al alcalde (e) de Medellín en jornada electoral

La tensión en Medellín sigue aumentando por cuenta de la suspensión del alcalde Daniel Quintero Calle y el papel que ha desempeñado Juan Camilo Restrepo Gómez como mandatario encargado, misión concedida provisionalmente por la Presidencia mientras avanzan las investigaciones en contra de Quintero por presunta participación en política.

El malestar de la ciudadanía quedó registrado en un video cuando Restrepo Gómez acudió a su mesa de votación, ubicada en las instalaciones de la Universidad EAFIT en la capital antioqueña.

Una vez arribó, pasadas las nueve de la mañana de este domingo, varias personas aplaudieron y mostraron afinidad por el trabajo que ha desempeñado en las últimas semanas en Medellín.

Están todas las garantías para que los medellinenses acudan a las urnas hoy: Libertad, respeto, tranquilidad y seguridad. Son 223 mesas de votación, el @metrodemedellin con gratuidad, @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO con el respaldo de la institucionalidad🇨🇴, siempre atentos. pic.twitter.com/N6XlW4zBjy — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 29, 2022

“Que viva nuestro alcalde. Nuestro alcalde. Gracias, señor”, repitieron varias voces, mientras Restrepo hacía su ingreso al campus universitario. De igual manera, otros afirmaron con vehemencia: “Fuera Quintero, abajo Quintero”.

Frente a este recibimiento, Juan Camilo Restrepo respondió: “Gracias, muy amables. Dios los bendiga. Dios bendiga a Medellín”.

Juan Camilo Restrepo sigue al frente de la Alcaldía de Medellín, estas son las razones

Las riendas de la capital del departamento continúan en manos de Juan Camilo Restrepo Gómez, a pesar de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó tumbar su designación el pasado viernes 27 de mayo.

El juzgado justificó la determinación alegando que el nombrado por el presidente Iván Duque no es miembro del movimiento Independientes, grupo que llevó a la Alcaldía de Medellín a Daniel Quintero, hoy suspendido por presunta participación en política.

Sin embargo, el Ministerio del Interior aclaró que Restrepo Gómez continuará en el cargo, porque Quintero pidió una claridad del fallo que emitió el Tribunal, lo que suspende la medida cautelar hasta que el despacho judicial resuelva las preguntas del mandatario electo.

En el recurso que presentó ese mismo viernes, Daniel Quintero preguntó que si él podía volver al cargo o cómo se iba a seleccionar a su reemplazo mientras avanzan las investigaciones en su contra.

“La aclaración es precisamente cuál debe ser el proceso de nombramiento del alcalde encargado, o si nosotros volvemos al cargo temporalmente mientras el presidente vuelve a nombrar a un encargado. No se refiere en lo absoluto sobre la suspensión, al no referirse a eso no se tiene excusas”, afirmó el alcalde suspendido.