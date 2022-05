Elecciones en Medellín: ley seca, metro gratis y todo lo que debe saber

El domingo en la mañana arrancarán las elecciones presidenciales en Colombia y las ciudades empiezan a activar sus protocolos para asegurar la jornada democrática. Más de 4.000 hombres de la Policía y el Ejército custodiarán la elección en la capital antioqueña.

Medellín, como el resto de los municipios del país, se acogió a la restricción de venta y consumo de licor en lugares públicos desde las seis de la tarde de este sábado 28 de mayo hasta las 12 del mediodía del próximo lunes 30 de mayo, día festivo.

De acuerdo con la disposición del Ministerio del Interior, por incumplir esta medida puede asumir una multa de hasta un millón de pesos y, si protagoniza una alteración al orden público, podrá ser arrestado por la fuerza pública.

Con el fin de prevenir hechos que ponga en jaque la elección, la ciudad contará con 2.022 hombres de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en los 223 puestos de votación que están habilitados en las 16 comunas y cinco corregimientos.

“Contando los policías que estarán en función de vigilancia, servicios de inteligencia y demás actividades, tenemos 3.800 hombres para cubrir el territorio. Lo más importante es garantizar el cubrimiento de los puestos de votación y estamos preparados”, comentó el comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Josué Martín Gámez.

Por su parte, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional dispuso a más de 500 miembros de la institución para verificar y vigilar la infraestructura de Medellín.

Metro de Medellín prestará servicio gratuito

Este domingo 29 de mayo, desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., el Metro de Medellín prestará servicio gratuito en algunas de sus líneas con el fin de facilitar el transporte de los jurados de votación y testigos electorales.

La gratuidad temporal aplicará en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los metrocables de las líneas K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho).

De forma habitual, los domingos y festivos los metrocables inician servicio comercial entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m., pero este 29 de mayo las líneas K, J, P, H y M iniciarán servicio a las 7:00 a.m.

⚠️ ATENCIÓN ⚠️



Con motivo de la jornada electoral, este domingo, 29 de mayo, desde el inicio del servicio comercial y hasta las 5:00 p.m., se implementará una “𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗿𝗼 (𝟬) 𝗽𝗲𝘀𝗼𝘀”.



En comparación a elecciones anteriores, la medida no aplica en las líneas 1, 2 y O de buses, ni en las cuencas 3 y 6; y tampoco para la línea L (Arví).

De acuerdo con el sistema de transporte masivo, la prestación del servicio gratuito se da en cumplimiento al Acuerdo Metropolitano n.° 01 del Área Metropolitana “por el cual se concede una autorización transitoria en materia tarifaria a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada”.

Cambios en puestos de votación

El comité de seguimiento electoral de Antioquia informó que cuatro municipios tendrán anomalías en la elección del próximo domingo 29 de mayo por la movilización de más de 80 mesas de votación.

Las alteraciones tendrán lugar en Ituango, Rionegro, Sabaneta y Medellín, localidad que registra el mayor número de electores para las presidenciales en el departamento.

Si bien la Fuerza Pública ha reconocido que tiene garantizada la seguridad, las autoridades recomendaron trasladar el puesto de votación de la vereda El Socorro de Ituango hacia el corregimiento La Granja de ese municipio del norte de Antioquia, justificado en el comportamiento del orden público.

A su vez, en Rionegro y Medellín la modificación se dio por problemas de infraestructura que se presentaron en las instituciones educativas que iban a albergar el material durante la elección.

La Alcaldía de Rionegro pidió mover el puesto de la administración del barrio San Antonio hacia la sede principal del colegio que lleva el mismo nombre. En Medellín se cambió la Escuela Santísima Trinidad al colegio Camilo Restrepo.

Finalmente, en la localidad de Sabaneta se llevaron las mesas de la biblioteca pública hacia la administración municipal “por aumento del censo electoral y la ampliación de mesas, las cuales pasaron de 9 a 25″, explicó el delegado departamental de la Registraduría, Diego Alberto Sepúlveda Argáez.