Hidroituango: “Aquí no hay ningún miedo de colapso”, gerente de EPM insiste que no hay necesidad de evacuar a las comunidades aguas abajo

En el transcurso de la tarde de este 5 de noviembre se lleva a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Puerto Valdivia, Antioquia, con el fin de definir las medidas de prevención en las comunidades aguas abajo ante el riesgo que podría generar el encendido de las primeras unidades de Hidroituango, que recordemos va a garantizar inicialmente el 17 % de la seguridad energética del país. El encuentro comenzó con encontrones entre el Gobierno nacional y EPM.

Jorge Carrillo, gerente de EPM, afirmó que lo que están planteando es que los dejen explicar con el tiempo suficiente cuáles son las condiciones de riesgo que tiene en el proyecto, sostuvo que entrará en operación cuando sea seguro y confiable.

“Nosotros no tenemos ningún temor, incluso el día que esto prenda me les paro aquí si quieren. El proyecto está controlado y solo va a entrar en operación cuando esté seguro y estable. El mensaje es para no paniquearse, ni alarmarse”, dijo Carrillo.

Por su parte, Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), volvió a insistir en que si se deben realizar las evacuaciones preventivas para evitar una emergencia en estas comunidades.

“Yo actúo en el marco de la competencia que me establece la ley 1523 de la política nacional de gestión del riesgo. Si EPM quiere asumir el riesgo, ellos serían directamente los responsables. Esperamos que al final no suceda, pero nuestro deber es advertir. Nosotros estamos recomendando y exigiendo que se hagan las evacuaciones preventivas sobre todo en el sitio que hemos considerado de alerta roja y donde está muy próximo a la zona del proyecto”, sostuvo el director Pava.

Por otro lado, el pasado 3 de noviembre, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, confirmó que llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional para realizar las pruebas del proyecto Hidroituango sin correr y no tener el afán de poner en operación la megaobra antes del 30 de noviembre. Sin embargo, son se sabe si quedaran exentos de pagar la multa de 192 millones de dólares a a la CREG.

“En este momento ya no estaríamos hablando del macizo, sino de las máquinas. Estaremos en el proyecto el próximo martes o miércoles. Las pruebas lo que nos permiten es simular el macizo antes las vibraciones- y eso es lo que venimos haciendo. Con los tiempos que vamos a ganar en este proceso vamos a poder hacer muchas más pruebas. No necesariamente vamos a arrancar el 30 de noviembre, puede ser mucho más allá”, sostuvo el alcalde Quintero.

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, mostró su preocupación por la megaobra de Hidroituango y su puesta en funcionamiento frente a las repercusiones que se puedan presentar con la población en riesgo por la injerencia de la hidroeléctrica.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano pidió de manera urgente que sea evacuada la población que pueda estar en riesgo en la zona de impacto de Hidroituango, antes de que se prendan las turbinas de la megaobra.

El jefe de Estado, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, destacó que las autoridades deben garantizar la vida antes que cualquier cosa.

“Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida”, trinó Petro.

Procuradora pide buscar salidas ante el “riesgo económico” que tendría Hidroituango

La procuradora Margarita Cabello entregó un nuevo concepto sobre el proyecto de generación de energía de Hidroituango. Si bien respalda que la obra entre en operación cuando estén dadas las condiciones de seguridad, solicitó estar preparados ante el riesgo económico que podría enfrentar la hidroeléctrica por los retrasos en el cronograma.

La preocupación del ente de control disciplinario llega por cuenta de los acuerdos que tiene Empresas Públicas de Medellín con la Comisión de Regulación de Energía y Gas: el 30 de noviembre deben estar operando las dos primeras turbinas. Si ocurre lo contrario, la compañía tendría que asumir multas que superan los 190 millones de dólares.

Aunque los desarrolladores de la obra confían en prender las unidades el 15 y 25 de noviembre para hacerle el quite a las sanciones, la inauguración está condicionada al éxito de las pruebas que se están haciendo en las máquinas. Ellos han advertido que, en dado caso de que muestren falencias en las futuras rotaciones, se frena el encendido.

El llamado de Cabello es que las organizaciones que tienen responsabilidades dentro del proyecto que promete entregar el 17 % de la demanda de energía nacional descifren la fórmula para atender la amenaza que representa la imposición de las multas, a razón de que golpearía las finanzas del proyecto y de la compañía antioqueña.

“Invito a la ministra de Minas, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y a EPM para que se sienten y busquen salidas ante el riesgo económico que tendría el proyecto al no entrar en funcionamiento el 30 de noviembre”, indició la procuradora en un comunicado.

Desde la administración distrital están dispuestos a asumir las consecuencias a razón de que no llegarían por caprichos ni malas decisiones, sino por priorizar la seguridad del proyecto. El alcalde Daniel Quintero Calle ha insistido en que no pondrá en riesgo a Hidroituango ni a las comunidades que están aguas abajo por acelerar el funcionamiento.