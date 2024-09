Hombre le prendió fuego a un parqueadero en Medellín; video es pieza clave en la investigación

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que un hombre incendió un parqueadero público en las calles de la capital de Antioquia. De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, seis motocicletas y un carro particular fueron quemados.

El protagonista de esta emergencia vestía un jean azul y un saco blanco. Aparentemente, para no quedar en evidencia ante las autoridades judiciales, usó un casco para cubrirse la identidad. Según el video que lo compromete, el fuego también lo alcanzó a afectar.

Ladrón arrastró varios metros a una mujer para arrebatarle su bolso

De otro lado, en un video quedó captado un impresionante de robo en la ciudad de Medellín ocurrido el pasado 13 de septiembre: un delincuente no tuvo piedad y arrastró por la calle a una mujer de 22 años para quedarse con sus pertenencias. Las imágenes causaron impresión en las redes sociales.

En conversación con la periodista Érika Zapata, de Noticias Caracol, ella narró el dramático suceso: “Yo no sabía qué pensar. Dije: ‘Me están robando’. Pero no sabía por qué me arrastró. Él era agarrado del bolso y el bolso agarrado a mi brazo”.