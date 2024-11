¿La Universidad de Antioquia cerrará por crisis financiera? Rector aclara el panorama y advierte de riesgos

Lo que está ocurriendo ahora es que, después de 32 años de evidencias acumuladas, el Estado está transfiriendo menos recursos de los que necesitamos para operar. Durante este tiempo, las universidades han tenido que cubrir el déficit con recursos propios, mediante proyectos, programas y la venta de servicios. En resumen, la base de la Ley 30 en términos de financiamiento está basada en los recursos que se entregaban en 1992, con un crecimiento proyectado que no ha cubierto el aumento real de los costos, que han crecido por encima del IPC. Eso es lo que nos ha llevado, 32 años después, a acumular un déficit año tras año.

J.J.A: A nivel nacional, en todo el sistema de universidades públicas, se estima que el déficit acumulado es de entre 16 y 18 billones de pesos. En la Universidad de Antioquia, el déficit acumulado en estos años asciende a 348.000 millones de pesos. Para cerrar este año, necesitamos alrededor de 136.000 millones de pesos, de los cuales entre 40 y 60 mil millones corresponden al déficit para este año, que no ha sido cubierto debido a la desfinanciación.

Este éxito nos ha puesto en una situación complicada. Hemos sido muy buenos generando recursos propios, pero eso ha llevado al Estado a reducir sus aportes, bajo la premisa de que ya no necesitamos tanta ayuda. Lo cierto es que, como otras universidades, nos estamos ahogando financieramente. La noticia reciente es que la Universidad de Antioquia ha recibido un préstamo, pero tendremos que asumirlo en el futuro. La pregunta es si habrá suficientes recursos para responder por todas esas responsabilidades.

J.J.A: En este momento, tenemos una deuda de 43.000 millones de pesos, que ya estamos terminando de pagar este diciembre, con la última cuota. Sin embargo, el Consejo Superior ya nos autorizó un nuevo préstamo de 90.000 millones de pesos, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. El Ministerio de Hacienda también está al tanto de esta situación. Lo que estamos buscando es tener una capacidad de pago adecuada, porque no queremos endeudarnos más. Por eso, necesitamos que se modifique la financiación de las universidades, especialmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

J.J.A: Por supuesto, quiero darles tranquilidad. La Universidad de Antioquia no va a cerrar sus puertas. Estamos pasando momentos difíciles, pero como te mencioné, somos capaces de generar recursos importantes que nos permiten mantenernos activos. Sin embargo, la situación exige una modificación urgente en la financiación de la educación superior. La comunidad universitaria y la sociedad en general deben estar al tanto de que esta es una crisis estructural que requiere cambios profundos en la legislación.

J.J.A: La Gobernación ha propuesto un modelo de cofinanciación, en el que, por cada 100 pesos que la universidad logre autogestionar, ellos pondrían 30. Esta es una propuesta que, leída sin contexto, puede generar confusión. Nuestro Estatuto Profesoral establece que los profesores dedican en promedio un 52,2% de su tiempo a actividades docentes, pero eso no incluye las labores adicionales como la preparación de clases y la calificación de exámenes. Además, los profesores no solo están para enseñar, sino también para investigar y extender conocimiento. No podemos aumentar las horas de docencia sin afectar la calidad de la enseñanza y la investigación, que son esenciales para nuestra misión.