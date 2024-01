El fiscal Barbosa, de frente contra Petro: “Si fueran los Panamericanos del crimen, me imagino que hubieran girado rápidamente”

Mezclando las críticas a su estrategia para contener la criminalidad en las calles y la coyuntura política , Barbosa mencionó: “No se le pueden entregar un millón de pesos a los criminales para que no delincan. Hay que girar recursos para el deporte. Si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente”.

Y es que la ciudad de Barranquilla no recibirá las justas deportivas porque el Gobierno no desembolsó a tiempo el dinero que se pactó con la organización continental. Si bien la plata estaba lista, el ejecutivo no cumplió con sus obligaciones y ahora hay una redada en toda la región para reversar la escandalosa sanción.