“Me estoy muriendo”: la dramática llamada del médico Wilson Royero mientras agonizaba

De acuerdo con las autoridades, la mujer tomó un arma blanca y le propinó una puñalada al profesional de la salud el 18 de agosto en medio de una acalorada discusión, la cual se habría generado por un ataque de celos. No obstante, indicaron que esta señaló que actuó en defensa propia.

“A las 3:16 de la madrugada recibo una videollamada de mi hijo, donde me dice: ‘ma, ma, me estoy muriendo’. Luego veo a mi hijo con la parte del tórax llena de sangre. La señora le quita el celular y yo le pregunto: ‘¿qué pasó?, ¿qué pasó?’”, indicó Rosmery Díaz en Blu Radio.

Luego, sentenció: “La señora me dice que mi hijo se había caído e inmediatamente se cerró la llamada. En vista de la situación, me comuniqué con la Policía del cuadrante, de acá de Barranquilla, les comuniqué la situación y ellos me asesoraron”.