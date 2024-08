El último mensaje en redes de Wilson Royero Díaz, médico asesinado presuntamente por su pareja

“Justicia para Wilson Eduardo de Jesús Royero Díaz, su asesina no puede quedar libre (...) Recuerden que no existe la violencia de género si la víctima es un hombre, no existe en el Código Penal el equivalente al feminicidio para los hombres (...) Que Dios lo tenga en eterno descanso, era mi médico favorito (...) Que Dios llene de fortaleza a su familia, en especial a su madre, porque es muy triste la pérdida de un hijo (...) que la asesina pague y no vaya a quedar libre (...) que la justicia haga pagar con cárcel a Ximena. Es una asesina”, comentaron algunos internautas.