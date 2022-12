Niños con cáncer cumplieron su sueño de volar por primera vez en avión, la experiencia fue emotiva

Más de 40 niños con cáncer por primera vez cumplieron el sueño de volar en avión, mediante acción unificada y con los debidos protocolos de seguridad, mediante el Ejército Nacional e EasyFly. Los menores están adscritos a la Fundación Alianza de Vida.

El anhelado sueño inició a las 6:00 de la mañana, en el aeropuerto Olaya Herrera, de la ciudad de Medellín, donde eran esperados por hombres y mujeres de la Séptima División del Ejército Nacional con funcionarios de EasyFly. Después de cumplir todos los protocolos de seguridad, los niños y niñas de la fundación abordaron el avión ATR 42 -600, de la flota EasyFly.

“Ayer me dio muy duro dormirme, porque solo pensaba en llegar y subirme en el avión. Por eso hoy, cuando logré cumplir este sueño no me lo creía”, comentó Smith Montiel, uno de los niños.

Después de algunas oraciones de familiares y amigos, llegó el momento de abordar, y como si el tiempo corriera más rápido, los pequeños se despidieron de sus padres e iniciaron el recorrido entre los pasillos del aeropuerto para darle rienda suelta a su anhelo.

Algunos con nervios y otros con los sentimientos encontrados fueron subiendo al avión mientras iban explorando las ventanillas o simplemente escuchando y siguiendo el paso a paso de las azafatas.

Y fue así como durante 20 minutos, los niños y niñas de diferentes municipios del departamento de Antioquia lograron experimentar la magia de volar y ver las montañas, las nubes y los edificios de la capital antioqueña.

Cáncer infantil: así afrontan madres y padres la enfermedad

Padecer un cáncer es una de la situaciones vitales potencialmente más estresantes a las que cualquier persona se puede enfrentar. Pero cuando quien la padece es un niño o una niña, la angustia se dispara. En cierto modo, la familia al completo “enferma”, porque la vida y las rutinas de todos sus miembros cambian de manera radical.

Un terremoto familiar

Raúl tiene 9 años y hace pocos meses le diagnosticaron un linfoma. En el primer ingreso para el tratamiento, Rosa, su madre, cuenta que Raúl está muy asustado y que cada vez que tiene que someterse a un pinchazo o cambio de apósitos se pone muy nervioso, empieza a gritar y a llorar. Cuando esto ocurre Rosa se siente fatal, desbordada, llena de rabia e impotencia por no poder evitarle esa situación a su hijo. Solo cuando le ve sonreír siente que todo vuelve a estar en calma, al menos por un instante.

Rosa siempre acompaña a Raúl al hospital. A veces se queda unas horas. Otras, debe pasar ingresado varios días o semanas. Rosa está organizándose como puede: va pidiendo días en el trabajo, está pensando en cogerse una baja laboral y, en momentos de mucha carga, se plantea incluso dejarlo.

En casa todo ha cambiado. Apenas ve a su hija Inés, de 6 años, que pasa la mayoría del tiempo con sus abuelos o su tía. Tomás, el padre de Raúl e Inés, está trabajando, pero acude cada vez que tiene un rato al hospital para estar con su pareja y su hijo. Normalmente Rosa no le deja darle el relevo y prefiere permanecer junto a Raúl. “Conmigo está mas tranquilo… es la costumbre”, justifica.

La relación de Rosa y Tomás está mediatizada por la enfermedad. Apenas tienen tiempo para nada más, y mucho menos para pasar algo de tiempo juntos. Solo se ven en esos momentos de intento de relevo, o cuando Raúl está en casa, aunque desde que está enfermo está más miedoso y ansioso de lo normal y se enfada cuando sus padres están juntos y no está él presente.

Esta situación es la que viven muchas madres y padres ante el cáncer de un menor. No cuesta demasiado imaginar el “caos” y los potenciales conflictos a los que se enfrentan, la falta de tiempo, el malestar emocional y el estrés que pueden llegar a experimentar ante la nueva situación.