Periodista de Noticias Caracol fue atacado a piedra mientras transmitía en vivo

Una nueva agresión a los periodistas en medio de su ejercicio profesional sucedió hoy en la ciudad de Medellín, donde el corresponsal de Noticias Caracol, Andrés Noreña, fue atacado mientras hacía una intervención en vivo.

Todo ocurrió cuando se encontraba haciendo reportería en las calles de la capital antioqueña acerca del traslado de más de 500 personas que pertenecen a comunidades indígenas, quienes serán regresados a sus resguardos de origen en el departamento del Chocó.

En la ciudad de Medellín, el periodista Andrés Noreña, fue atacado mientras hacía una intervención en vivo - Foto: Pantallazo video Noticias Caracol

Las imágenes permiten ver al comunicador con un paraguas en la mano para protegerse de la lluvia, cuando de repente debió girar su cuerpo para evitar ser impactado por una piedra que le lanzaron desde un lugar cercano.

A través de sus redes sociales el periodista manifestó lo que había sucedido con el siguiente mensaje:

“No fue un movimiento involuntario. ESTABA ESQUIVANDO UNA NUEVA AGRESIÓN. Que cansancio lidiar con el irrespeto e intolerancia de muchos. Hoy fueron rocas, cualquier día es otra cosa. La prensa muy vulnerable en las calles”.

#Medellín No fue un movimiento involuntario. ESTABA ESQUIVANDO UNA NUEVA AGRESIÓN. Que cansancio lidiar con el irrespeto e intolerancia de muchos. Hoy fueron rocas, cualquier día es otra cosa. La prensa muy vulnerable en las calles.@FLIP_org @AlcaldiadeMed @PoliciaMedellin pic.twitter.com/qgNRp3dgQf — Andrés Noreña (@andres_norena) May 23, 2023

Sobre este hecho se han tenido una serie de pronunciamientos y rechazos en redes social. El excandidato presidencial Federico Gutiérrez, escribió sobre la situación en su cuenta de Twitter: “Toda mi solidaridad Andrés con vos y con toda la prensa que es agredida por intolerantes y violentos”.

Esta situación se suma a la ocurrida el día 5 de mayo cuando fue atacado en una calle de Medellín el presentador de Noticias Caracol, Sebastián Palacio, cuando se movilizaba en su vehículo por la Avenida Las Vegas.

De acuerdo con la denuncia del comunicador, la situación se presentó cuando un habitante en condición de calle cogió literalmente a patadas el carro, aprovechando la congestión y lentitud en el tráfico de la zona.

El presentador de Noticias Caracol denuncia que fue víctima de la inseguridad de Medellín - Foto: Twitter @sebastian_pal

En diálogo con SEMANA, Sebastián relató que “iba rumbo a mi casa en Envigado después de salir del noticiero; iba por la Avenida Las Vegas debajo del puente peatonal de la Universidad Eafit, una zona donde nunca había visto población en condición de calle. La movilidad estaba reducida, es decir, avanzaba, pero con trancón, entonces esta persona se metió entre los carros. Yo frené en seco porque se metió corriendo y en ese momento el tipo que iba con unas bolsas y unas cajas agarró el carro a patadas y puños”.

El periodista destacó que por seguridad, y teniendo en cuenta el posible estado de esta persona, decidió no bajarse del vehículo y seguir de largo. “Si yo me bajo o bajo el vidrio, pues no se qué pueda pasar. Uno qué le va a reclamar, entonces lo que hice fue aguantarme la situación”, contó a SEMANA.

Destacó que denuncias como estas se han hecho en sectores como La Regional a la altura de los puentes, en la calle Greiff y demás zonas de la ciudad. “Así está Medellín, sin control y nos dejan a los ciudadanos a la suerte”, escribió en una de sus redes sociales.

Palacio le relató a SEMANA que cuando se registró esta situación de inseguridad, tomó rápidamente la decisión de continuar, y al mirar por el retrovisor pudo observar cómo esta persona siguió por el costado de los carros rayándolos.

“Cuando ya me bajo del carro a mirar, vi cómo efectivamente una de las puertas traseras tiene rayones y un hundido. La situación, gracias a Dios, no pasó a mayores. Uno como periodista todo el tiempo escucha denuncias de ataques de habitantes de calle con piedra a la comunidad en varios sectores de Medellín, pero si bien es cierto que no los debemos rechazar, sino buscar su resocialización, tampoco por estar en esta condición pueden hacer y deshacer con todo el mundo”, afirmó.

El comunicador fue víctima de la inseguridad de Medellín - Foto: Cortesía tomada de redes sociales

Por último, expresó que en las cámaras de seguridad de la zona se puede verificar lo que sucedió y la afectación a otros autos y que le llamó la atención que todo el mundo empezó a subir los vidrios, pero nadie dijo nada.

“Cuando sucedió no había Fuerza Pública en la zona y tampoco los llamé porque uno a quién va a reclamarle. Solo es hacer la reflexión para que nos cuidemos”, contó.