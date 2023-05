Uribe pide votar por Fico Gutiérrez para la Alcaldía de Medellín: “es la mejor opción”

El expresidente Álvaro Uribe ratificó este lunes su respaldo a la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín. El exmandatario considera que el exalcalde es la mejor opción para la capital antioqueña.

“Pedimos votar por el doctor Federico Gutiérrez y por nuestra lista al Concejo”, dijo el expresidente en medio de una visita a la plaza Minorista de Medellín. Señaló que los compromisos de su colectivad política son austeridad y transparencia; la lucha contra la violencia y la drogadicción; política de superación del hambre y de superación de desempleo juvenil.

“Muchos me manifiestan su inconformidad por la seguridad. En Villa Guadalupe me encontré con denuncias sobre una droga tusi que envenena a la juventud. En nuestra ciudad tenemos más hambre, más droga, casi 700.000 personas yéndose a dormir con hambre; el Valle de Aburrá tiene alrededor de 100.000 jóvenes desempleados. Esta ciudad, que ha tenido el dinero de las Empresas Públicas de Medellín, no debería tener hambre; debería tener seguridad y ejercer una autoridad que frenara el crecimiento de la droga”, señaló Uribe en medio de la plaza pública.

El expresidente habló en el foro 'Las regiones vuelven al centro' desde el Hotel Termales El Otoño, en Manizales. - Foto: Foto: Centro Democrático

De igual manera señaló: “A Medellín le hace un daño enorme esos extranjeros que vienen aquí a consumir droga y a buscar llevar a nuestras niñas a la prostitución. La ciudad había superado épocas nefastas del cartel de la droga y en todas partes empezaban a hablar bien de Medellín y hoy nos hace mucho daño la fama actual”.

Por eso, dijo el expresidente, la mejor opción para la capital de Antioquia es Fico Gutiérrez. “Para no continuar con eso debemos elegir un buen alcalde. Si el doctor Federico se lanza ahí estaremos con él, pero también necesitamos un gran apoyo a nuestra lista de Concejo para tener un cabildo con toda la capacidad”.

Resaltó que el presupuesto de Medellín es muy alto y no debe tener problemas sociales como los antes mencionados. “No hay excusas”, señaló el expresidente.

Álvaro Uribe también aprovechó para enviar un mensaje al Gobierno nacional frente a la polémica reforma a la salud. “En Medellín hay empresas privadas excelentes, hospitales como el Pablo Tobón y el San Vicente, privados sin ánimo de lucro, excelentes y este sistema que hoy destruye las EPS mañana destruirá a los hospitales. El Congreso hace caso omiso, van para adelante a destruirlo, nos toca actuar en las calles de Colombia”.

Fico presentó su partido

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez presentó formalmente su partido político Creemos, que recientemente recibió la personería jurídica del Consejo Nacional Electoral.

En ese sentido, esta colectividad tendrá una participación importante en las elecciones regionales del 29 de octubre porque está en búsqueda de líderes en diferentes regiones del país con la finalidad de avalarlos y contrarrestar el petrismo.

“Es un partido que se declara en oposición al gobierno del presidente Petro. Tenemos muchas preocupaciones de país, es un presidente que le llega tarde a todo y eso muestra que le llega tarde a la realidad social del país. Tenemos un presidente que miente en el exterior y dice que el salario mínimo está alcanzando. Seguramente preguntó por el salario mínimo en Europa”, dijo Gutiérrez.

Federico Gutiérrez fue alcalde de Medellín en el periodo 2015 y 2019. - Foto: Agencia AFP

Agregó que los nueve meses que han pasado desde que llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño, son la muestra de lo que pasará en Colombia donde, según él, no hay un respaldo por las Fuerzas Militares, a los empresarios, a la justicia y sencillamente el presidente Petro ha dado muestras de dictador.

“No reconoce la separación de poderes. Es un país que para un abismo y sin paracaídas. Es un Gobierno que está en contra de los empresarios, estamos del lado de la seguridad, de la libre empresa, de los jóvenes y de un país mejor para todos”.

Aunque no está descartado que Gutiérrez sea candidato, por ejemplo, para la Alcaldía de Medellín, contó que más adelante tomará esa decisión. “No descarto una participación directa en las regionales porque tengo una responsabilidad muy grande, por ejemplo, con Medellín. En algún momento tomaré la mejor decisión”.