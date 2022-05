Polémica: concurso en redes de la Alcaldía de Medellín pedía seguir a secretaria de Gobierno de Quintero

Diversos comentarios desató un concurso adelantado por la Alcaldía de Medellín a través de sus redes sociales en el que rifaban entradas para asistir al concierto ‘El Choli se Muda a Medellín’, que se realizará este viernes 27 de mayo.

Sin embargo, uno de los requisitos para participar era seguir la cuenta de Instagram la actual secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, junto con la cuenta oficial de la administración municipal, requerimiento que además de generar controversia llevó a que solicitaran al ente de control, que suspendió al alcalde de la ciudad, para que se investigara este acto.

El representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático Juan Espinal es quien solicitó la investigación. “Denuncia. Importante que la Procuraduría General de la Nación investigue como se utilizan las redes sociales de la institucionalidad @AlcaldiadeMed para beneficio particular de la señora @camivillamizar infames!”, comentó en su cuenta de Twitter.

El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, manifestó que al enterarse de la iniciativa se comunicó con los organizadores del evento de reggaetón, ya que estas cortesías no pueden ser utilizadas para publicidad y beneficio de un funcionario.

Entre tanto, la administración municipal notificó que todo se trató de, “un error del community manager y se corrigió en un minuto, por lo que no es requisito para el concurso”, aclaración que no es admitida por concejales como Simón Molina, quien aseguró que “es muy grave que se impulsen cuentas personales, las campañas deben ser solo institucionales. Pero claramente el respeto por la institucionalidad no existe en la alcaldía de Quintero”.

A pesar de que la publicación fue modificada en corto tiempo, el requerimiento dejó un sin sabor en la comunidad que cuestiona estos actos adelantados por funcionarios de la alcaldía, no obstante, otro concejal señaló que durante este mandato se han hecho cosas peores.

“Me parece que es de las cosas menos graves que ha hecho esta administración, simplemente demuestra que siempre están buscando aumentar la imagen y seguidores de secretarios de despacho y buscando engrosar las redes de los funcionarios, en vez de estar pensando en servir a la ciudad”, manifestó Daniel Duque, concejal por el partido Alianza Verde.

El concurso relámpago fue compartido en la cuenta de Twitter de Villamizar, quien invitó a todos sus seguidores a participar por uno de los 50 pases dobles. A la fecha, la secretaria no se ha pronunciado al respecto.

#Denuncia Importante que @PGN_COL investigue como se utilizan las redes sociales de la institucionalidad @AlcaldiadeMed para beneficio particular de la señora @camivillamizar infames! pic.twitter.com/JygnymsPyi — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) May 24, 2022

¡El Choli se muda a Medellín y hoy desde las 11 am estaremos entregando boletas a la ciudadanía!



¡Medellín, ciudad de grandes eventos! — María Camila Villamizar Assaf (@camivillamizar) May 24, 2022

Daniel Quintero critica el Gobierno de Iván Duque a nivel internacional

Este martes, el destituido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, criticó al Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a quien acusó de causar un gran daño, tanto a su reputación internacional como a la del país.

“Duque no tiene idea del daño internacional que ha causado a su reputación y a la de Colombia en los EE. UU. La de nuestro país la recuperaremos construyendo un futuro de cambio, la de él es ya irrecuperable”, dijo Quintero en su cuenta de Twitter.

Recientemente, Quintero se desplazó hacia Estados Unidos para hablar con instancias internacionales, argumentando que tuvo que salir del país “para defender la democracia a pocos días de la elección”.

Quintero habló este lunes 23 de mayo con la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), a la que le solicitó medidas cautelares que protejan sus intereses, pues considera que es ilegal la suspensión provisional que le ordenó la Procuraduría por su presunta participación política.

Entre las razones para viajar al país norteamericano, Quintero argumentó que: “En Washington pedimos medidas cautelares ante la @CIDH para defender la democracia e impedir el atropello de la Procuraduría General de la Nación y la protección de nuestras vidas ante el riesgo inminente de un atentado”.