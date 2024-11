Polémica por adquisición de varias camionetas de alta gama en la Personería de Medellín: ¿Cuánto costaron?

¿Qué ha dicho el personero de Medellín?

“Seguido de esa tarea decidimos adquirir otros tres nuevos vehículos que los adquirimos a mitad de año, vehículos con platón que nos permitieran desplazarnos a la periferia de la ciudad porque los vehículos que teníamos o que recibimos no tenían esa capacidad, no tenían esa capacidad, no tenían esa potencia de llevarnos a la periferia de la ciudad, adquirimos tres pero la necesidad continúa porque si aquí en la personería somos alrededor de casi 400 colaboradores y funcionarios que tenemos distintas actividades en toda la ciudad, en todo el territorio, entonces vimos la necesidad de adquirir otros tres, ya no de platón sino cabinadas”, explicó.